8 ciudades históricas que podrían desaparecer del mapa por el avance del cambio climático

El avance del cambio climático amenaza ciudades antiguas por lluvias extremas, incendios y el aumento del nivel del mar, con daños irreversibles al patrimonio mundial.

Ruinas de civilizaciones antiguas en distintos continentes enfrentan riesgos crecientes por el cambio climático, como inundaciones, incendios forestales, erosión costera y sequías extremas.

Un informe de octubre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) alertó que 43% de los sitios antiguos inscritos por la Unesco presentan una amenaza alta o muy alta. En 2020, ese riesgo alcanzaba apenas 33%.

La Unesco advirtió que fenómenos como el deshielo, la subida del nivel del mar, la salinización de suelos y las lluvias extremas ponen en peligro millones de sitios arqueológicos. Estas son algunas de las ciudades históricas más amenazadas.

1. Alejandría, Egipto

Fundada en 332 a. C. por Alejandro Magno, Alejandría fue uno de los mayores centros culturales del mundo antiguo. Su famosa biblioteca figuró como la más grande de la antigüedad.

En la última década, los derrumbes de edificios aumentaron de uno por año a cerca de 40 anuales. Un estudio publicado en febrero vinculó este fenómeno con la elevación del nivel del mar y la intrusión de agua salada, que debilitan las bases estructurales.

2. Cartago, Túnez

La antigua Cartago, Patrimonio Mundial de la Unesco, sufre un deterioro progresivo por la erosión eólica, el aumento de la salinidad y la subida del mar.

Las Termas de Antonino, uno de los mayores complejos termales romanos, muestran daños visibles. En el antiguo Puerto Púnico, sectores completos de la isla portuaria colapsan directamente hacia el mar.

3. Babilonia, Irak

La capital del Imperio Babilónico enfrenta un grave proceso de salinización, agravado por represas y una gestión deficiente del agua. Una capa de sal cubre ladrillos de barro con unos 2.600 años de antigüedad.

En el Templo de Ishtar, las paredes pierden estabilidad debido a la cristalización de sal, que provoca grietas y desprendimientos de bloques enteros.

4. Olimpia, Grecia

El sitio arqueológico de Olimpia quedó expuesto a incendios forestales más intensos, como los registrados en el verano de 2007. Su ubicación en un valle rodeado de bosques incrementa el riesgo.

Olimpia albergó los Juegos Olímpicos desde 776 a. C. y concentra algunas de las principales obras del mundo griego antiguo. La Unesco lo inscribió como Patrimonio Mundial en 1989.

5. Petra, Jordania

Las inundaciones repentinas representan una de las mayores amenazas para Petra. Su geografía canaliza con rapidez las lluvias hacia el centro del sitio arqueológico.

En 2018 y 2022, fuertes aguaceros inundaron cañones y alcanzaron monumentos icónicos como El Tesoro. Proyecciones citadas por National Geographic señalan que, hacia 2050, las lluvias podrían aumentar hasta 40%, lo que elevaría el riesgo de desastre.

6. Venecia, Italia

Venecia, inscrita como Patrimonio Mundial en 1987, enfrenta una combinación crítica de hundimiento del terreno y subida acelerada del nivel del mar.

Las inundaciones dañan edificios históricos y el turismo masivo incrementa la presión sobre la ciudad. El sistema de barreras móviles MOSE busca mitigar las mareas extremas, aunque requiere vigilancia y mantenimiento constantes.

7. Machu Picchu, Perú

El aumento de lluvias intensas y los ciclos de sequía amenazan los sistemas de drenaje incas. Desde 1960, la temperatura regional subió unos 2,1 °C.

La ciudad se ubica a 2.430 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace más vulnerable a variaciones térmicas. Las medidas de adaptación climática implican costos que superarían los $50 millones hasta 2027.

8. Hoi An, Vietnam

La ciudad antigua de Hoi An enfrenta un alto riesgo de inundaciones, según un estudio publicado en la revista Ecological Informatics. El análisis combinó sistemas de información geográfica y datos satelitales.

Más de 75% de las inundaciones históricas ocurrieron en zonas clasificadas como de alto o muy alto riesgo, muchas de ellas en áreas patrimoniales, donde la transformación del paisaje aumentó la vulnerabilidad.

