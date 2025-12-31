Ciencia

8 ciudades históricas que podrían desaparecer del mapa por el avance del cambio climático

Ciudades históricas enfrentan graves amenazas por el cambio climático. La Unesco advierte riesgos crecientes por inundaciones, incendios y erosión

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El avance del cambio climático amenaza ciudades antiguas por lluvias extremas, incendios y el aumento del nivel del mar, con daños irreversibles al patrimonio mundial.
El avance del cambio climático amenaza ciudades antiguas por lluvias extremas, incendios y el aumento del nivel del mar, con daños irreversibles al patrimonio mundial. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcambio climáticoCiudades históricas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.