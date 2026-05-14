3 formas sencillas de curar una olla de barro y evitar que se quiebre al cocinar

Tres métodos caseros permiten preparar una olla de barro nueva antes de cocinar y ayudan a prolongar su duración.

Las ollas de barro requieren un proceso de curación antes de utilizarse por primera vez. Este procedimiento ayuda a cerrar los poros del material, mejora su resistencia al calor y prolonga su vida útil.

La escuela de cocina Alambique explicó que la curación también reduce el riesgo de grietas por cambios bruscos de temperatura y evita que los alimentos absorban sabores terrosos.

La ventaja es que el proceso solo debe hacerse una vez y puede realizarse con ingredientes comunes de cocina como sal, manteca o ajo.

Método con agua y sal para curar ollas de barro

El primer método utiliza ingredientes presentes en la mayoría de hogares.

Para hacerlo, coloque 2 cucharadas de sal en un recipiente y agregue aproximadamente una taza de agua hasta disolverla. Luego vierta la mezcla dentro de la olla de barro.

Después lleve la olla al fuego. Mueva el líquido para que las paredes absorban el agua con sal. También debe frotar la parte esmaltada con las manos.

Cuando el agua se consuma por completo, retire la olla, enjuáguela y déjela secar antes de usarla.

La manteca ayuda a sellar los poros del barro

Otro método recomendado consiste en utilizar manteca de cerdo.

Primero lave la olla únicamente con agua para eliminar residuos de fabricación. Después séquela por completo.

Luego cubra el interior y el exterior con una capa de manteca. Coloque la olla a fuego bajo o dentro del horno para que el barro absorba lentamente la grasa.

Cuando el proceso termine, deje enfriar la pieza y retire el exceso de manteca. Si considera necesario reforzar el sellado, puede repetir el procedimiento hasta 3 veces.

El truco del ajo elimina olores y sabores terrosos

El tercer método utiliza ajo y busca evitar olores o sabores desagradables en los alimentos.

Para aplicarlo, tome un diente de ajo y frótelo por toda la superficie interna y externa de la olla. Es importante cubrir bien las paredes y la base.

Después deje secar la olla durante al menos 12 horas. Luego llénela con agua hasta el borde y póngala al fuego hasta que hierva.

Cuando el agua se consuma, retire la olla, deje enfriar y lávela muy bien antes de cocinar.

Cualquiera de estos métodos permite curar correctamente las ollas y otros utensilios de barro para aumentar su durabilidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.