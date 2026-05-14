Ciencia

3 formas sencillas de curar una olla de barro y evitar que se quiebre al cocinar

Curar correctamente una olla de barro ayuda a prevenir grietas, eliminar sabores terrosos y mejorar la resistencia al calor

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Por El Universal / México / GDA
Tres métodos caseros permiten preparar una olla de barro nueva antes de cocinar y ayudan a prolongar su duración.
Tres métodos caseros permiten preparar una olla de barro nueva antes de cocinar y ayudan a prolongar su duración. (ChatGPT/Generada con IA)







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