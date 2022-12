Taylor Swift debutará en la dirección cinematográfica

La megaestrella del pop Taylor Swift dirigirá un largometraje, informaron el viernes medios estadounidenses.

La cantante y compositora de éxitos como "Shake It Off" ha escrito un guión que será producido por Searchlight Pictures, según Variety y otros medios.

"Taylor es una artista y narradora única en su generación", dijeron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

"Es una auténtica alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", agregaron.

Aún no están disponibles detalles sobre el largometraje, incluido su argumento y reparto.

La superestrella estadounidense escribió y dirigió el año pasado el cortometraje de 15 minutos "All Too Well", que sirvió de video musical para la versión regrabada y ampliada de su canción de 2012, y tiene créditos detrás de cámaras en varios otros de sus videos musicales.

Swift, una de las artistas más exitosas de las últimas décadas, lanzó en octubre su décimo álbum, "Midnights", con gran éxito de la crítica.

La demanda para su próxima gira "Eras" fue tan fuerte que los sistemas de Ticketmaster se colapsaron el mes pasado cuando se pusieron a la venta las entradas.

hg/caw/atm/ll