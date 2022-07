San Lorenzo e Independiente, dos grandes en problemas en la Liga argentina

San Lorenzo, que empató 2-2 como local con Unión, e Independiente, que perdió 2-1 en su visita a Defensa y Justicia, son dos grandes del fútbol argentino que no levantan cabeza y se alejan de la lucha por el título de la Liga Profesional de primera división.

El Ciclón, en medio de una campaña discreta, volvió a desperdiciar una ventaja muy favorable como local, ya que le ganaba 2-0 a Unión, pero los santafesinos le arrebataron un empate casi en la última jugada del partido.

El paraguayo Adam Bareiro (30) y Nahuel Barrios (43) habían puesto al frente al Ciclón, pero el equipo del uruguayo Gustavo Munúa reaccionó en la segunda parte y lo igualó con tantos del defensor charrúa Diego Polenta (56) y de Tomás González (90+6).

Directo en la autocrítica, el entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insua, aceptó que "pudimos ganar el partido, pero hubiese sido inmerecido. Nos costó neutralizar al rival lejos de nuestro arco, es normal en un plantel con chicos jóvenes que pasen estas cosa".

En nueve jornadas, el Ciclón ganó dos partidos, empató seis y sólo perdió uno, pero hubo varios encuentros en los que comenzó con ventaja y no la supo mantener, por lo que quedó duodécimo en la tabla, a siete puntos de los líderes Argentinos y Atlético Tucumán (19).

Pero si San Lorenzo no se conforma, peor lo pasa Independiente, que está en el puesto 25° entre 28 equipos, con apenas 8 unidades en su cuenta y sin entrenador tras la renuncia de Eduardo Domínguez, a lo que se suma una crisis institucional por elecciones demoradas que derivaron en reclamos de los hinchas, que quieren la salida del presidente Hugo Moyano.

En medio de esta situación compleja, el Rojo sufrió otra caída, esta vez frente al Halcón, que lo superó con un golazo de Manuel Duarte (28) y otro de Adonis Frías (64, de penal), mientras que Alex Vigo (90+1) descontó en tiempo de descuento.

"El contexto que vivimos no es fácil para jugar y tener tranquilidad para afrontar y armar cualquier equipo. Trataremos de mejorar día a día y que se note", evaluó el DT interino Claudio Graf, que aún no sabe hasta cuándo seguirá al frente del equipo, ya que no hay por ahora un reemplazo confirmado.

Por la noche, Godoy Cruz dejó el primer puesto con un empate 0-0 en su visita a Huracán, en un cotejo de desarrollo discreto, por lo que Argentinos y Atlético Tucumán quedaron solos al frente del campeonato.

En el sur bonaerense, Lanús y Vélez se conformaron con un empate 2-2 entretenido, con gritos de Lautaro Acosta (54) y Franco Ortellado (74) para el local, y de Máximo Perrone (39) y Leonardo Jara (70) para el Fortín.

Estudiantes volvió el triunfo con un sólido triunfo por 3-1 sobre Barracas Central, con los tantos de Leandro Díaz (11), Benjamín Rollheiser (53) y Pablo Piatti (83), mientras que Iván Tapia (21) descontó para el Guapo.

Patronato, muy complicado en la lucha por la permanencia porque está último en la tabla de promedios, sumó tres puntos valiosos al ganarle por 1-0 a Tigre con gol de Francisco Álvarez (47).

Estos son los resultados de la novena fecha de la Liga Profesional:

-Martes:

Colón-Aldosivi 1-1

Platense-Central Córdoba 2-0

Racing-Arsenal 1-1

Atlético Tucumán-Sarmiento 1-0

Argentinos Juniors-Boca 2-0

-Miércoles:

San Lorenzo-Unión 2-2

Patronato-Tigre 1-0

Defensa y Justicia-Independiente 2-1

Estudiantes-Barracas Central 3-1

Lanús-Vélez Sarsfield 2-2

Huracán-Godoy Cruz 0-0

-Jueves:

Rosario Central-Newell's

Talleres-Banfield

River-Gimnasia y Esgrima

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Argentinos 19 9 6 1 2 14 8

2. Atlético Tucumán 19 9 5 4 0 9 3

3. Platense 17 9 4 5 0 11 5

4. Godoy Cruz 17 9 5 2 2 11 6

5. Newell's 16 8 4 4 0 9 4

6. Huracán 16 9 4 4 1 10 7

7. Racing 15 9 4 3 2 13 7

8. Gimnasia LP 15 8 4 3 1 9 5

9. Unión 15 9 4 3 2 16 15

10. Patronato 14 9 4 2 3 12 11

11. Banfield 12 8 3 3 2 11 8

12. San Lorenzo 12 9 2 6 1 13 11

13. Arsenal 12 9 2 6 1 11 10

14. Boca 12 9 4 0 5 13 15

15. Sarmiento 11 9 3 2 4 8 8

16. Estudiantes 11 9 3 2 4 12 13

17. Colón 10 9 2 4 3 7 8

18. Defensa y Justicia 10 9 2 4 3 9 11

19. River Plate 9 8 2 3 3 11 10

20. Tigre 9 9 2 3 4 11 14

21. Barracas Central 9 9 2 3 4 11 15

22. Rosario Central 8 8 2 2 4 3 7

23. Central Córdoba 8 9 2 2 5 9 14

24. Independiente 8 9 2 2 5 8 13

25. Vélez Sarsfield 7 9 1 4 4 9 12

26. Lanús 6 9 1 3 5 9 15

27. Talleres 5 8 1 2 5 4 9

28. Aldosivi 5 9 1 2 6 6 15

str/cl