Rapero defiende canción crítica con China tras alcanzar 30 millones de vistas

Namewee, el rapero malasio que escribió una canción pop en mandarín que se burla de los nacionalistas chinos, dijo este lunes que no se arrepiente de estar en la lista negra de Pekín, ya que su tema alcanzó más de 30 millones de visitas en YouTube.

"Fragile", del rapero malasio Namewee, salió el mes pasado con la colaboración de la cantante australiana Kimberley Chen. La canción es un verdadero éxito en Asia y fue censurada en China continental.

El tema musical se presenta como una canción de amor, pero está lleno de alusiones a los "rosaditos" -término con el que se designa a los comentaristas que alaban a China en Internet- y al gobierno autoritario de Pekín.

"Nunca me limito o me autocensuro", dijo Namewee en una rueda de prensa en Taipéi, la capital de Taiwán. Para celebrar las 30 millones de visualizaciones, los cantantes brindaron con champaña.

"Para mí, las buenas creaciones deben salir del corazón, deben ser sinceras", añadió.

Los cantantes, actores u otras celebridades que hablan mandarín tratan de evitar polémicas al hablar de China, dado el largo historial de Pekín de castigar a los críticos.

Tan solo con una palabra, los artistas pueden poner en riesgo su carrera en el mayor mercado en mandarín del mundo.

Algo que no temen los raperos Namewee y Chen, que decidieron abordar temas tabúes, tocando así una fibra sensible en un momento en que China se hace cada vez más presente en la escena mundial bajo la presidencia de Xi Jinping.

"La letra es ingeniosa porque parece una canción de amor (que ha salido mal), pero en cada línea hay una referencia a los frágiles "sentimientos" del gobierno chino o a la retórica del Partido Comunista", dijo a la AFP DJ Hatfield, profesor de Musicología en la Universidad Nacional de Taiwán.

En las últimas semanas, Fragile ha sido uno de los vídeos más vistos en YouTube en Taiwán, Hong Kong, Singapur y Malasia, y también ha causado sensación en la diáspora china en lugares como Australia, Canadá y Estados Unidos.

A los pocos días de publicarse la canción, se eliminaron las cuentas de Namewee y Chen en las redes sociales chinas y su música fue censurada. Los medios de comunicación estatales acusan a la pareja de insultar al país.

China censura regularmente canciones consideradas políticamente incorrectas de los sitios nacionales de streaming.

En agosto, el Ministerio chino de Cultura dijo que establecerá una lista negra de canciones prohibidas con "contenido ilegal", como poner en peligro la seguridad nacional.

Namwee y Chen viven en Taiwán. "Cuando me dicen que me han censurado, no lo siento así", dijo Namewee este lunes. "Siento que los censurados son las personas que no puede escuchar la canción", agregó.

El rapero, de 38 años, ya ha sido objeto de polémica en Malasia, de mayoría musulmana.

En 2016, fue detenido varios días por supuestamente insultar el Islam en un vídeo grabado en parte en una mezquita.

Fue detenido de nuevo dos años después por la misma razón: insultar el Islam en un vídeo en el que aparecían bailarines con máscaras de perro realizando movimientos provocativos.

Chen, de 27 años, creció en Australia, pero se mudó a Taiwán en 2009 para su carrera de cantante.

Después de que le retiraran sus cuentas en las redes sociales chinas, respondió cantando una letra alterada del estribillo de Fragile, celebrando que todavía tenía acceso a Facebook e Instagram, que -como YouTube- están prohibidos en China.

aw-jta/ssy/sag/zm