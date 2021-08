Roglic sigue ileso en liderato de la Vuelta

Team Jumbo's Slovenian rider Primoz Roglic celebrates on the podium with the overall leader's red jersey after the 2nd stage of the 2021 La Vuelta cycling tour of Spain, a 166,7km race from Caleruega to Burgos, on August 15, 2021. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP) El esloveno Primoz Roglic disfruta de los segundos de ventaja que sacó en la cotrarreloj del sábado. (ANDER GILLENEA/AFP)