Marta Ortega, hija del fundador de Inditex (Zara), nombrada presidenta del grupo

Marta Ortega, hija del multimillonario español Amancio Ortega, fundador del imperio textil Inditex, que incluye marcas como Zara, fue nombrada presidenta del grupo, anunció el martes un comunicado de la empresa.

"El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega (...) ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como Presidenta del Grupo", indicó el comunicado.

Marta Ortega asumirá sus funciones "a partir del 1 de abril de 2022", relevando a Pablo Isla, que había recibido la presidencia del grupo en 2011 del mismo Amancio Ortega.

En paralelo, el consejo de administración nombró a Oscar García Maceiras, hasta ahora secretario general del gigante del textil, como consejero delegado del grupo. Este nombramiento tiene "efecto inmediato", señaló el comunicado.

Nacida el 10 de enero de 1984, Marta Ortega es hija del segundo matrimonio del exitoso empresario con Flora Pérez.

En los últimos años apareció regularmente al lado del fundador de Inditex, grupo en el que había ocupado varios cargos desde 2007.

"Siempre estaré donde la empresa me necesite", dijo en una poco habitual entrevista concedida en agosto de 2021 al periódico Wall Street Journal, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro en el grupo.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años", indica Ortega en el comunicado del martes.

"Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la Compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes", añade.

Inditex, que agrupo ocho marcas de moda 'prêt-à-porter' como Zara, Stradivarius o Massimo Dutti, es el primer grupo de moda de masas del mundo frente al sueco H&M.

Presente en los cinco continentes, cuenta con más de 6.500 tiendas a menudo situadas en las principales arterias comerciales del mundo.

vab/tho/dbh/zm