La matanza racista de Buffalo fue meticulosamente preparada

El adolescente blanco acusado de matar el sábado a 10 afroestadounidenses en un supermercado de Buffalo, preparó durante meses el ataque y eligió el lugar con antelación, según mensajes que dejó el sospechoso en las redes sociales.

Payton Gendron, de 18 años, visitó el supermercado Tops de Buffalo tres veces el 8 de marzo y escribió después que su intención era perpetrar una matanza, según un mensaje que se le atribuye en las redes sociales Discord y 4chan, ambas populares entre los radicales.

Escribió sobre el número de clientes negros y blancos que había dentro del supermercado e identificó los pasillos del mismo, indicaron la cadena CNN y el diario The Washington Post.

Gendron dijo que durante su tercera visita se le acercó un "guardia de seguridad armado negro" que le preguntó por qué estaba entrando y saliendo del establecimiento.

El supuesto asesino respondió que estaba recabando datos para el censo. "En retrospectiva era cierto", escribió Gendron.

En otro mensaje del 10 de marzo, Gendron escribió: "Voy a tener que matar al guardia de seguridad en Tops. Espero que no me mate o no me hiera antes", según CNN.

Entre las víctimas de la matanza del sábado, hay un policía retirado que trabajaba como guardia de seguridad. Disparó varias veces al asaltante antes de que éste le hiriera de muerte, según la policía.

La primera vez que Gendron escribió sobre matar a negros fue en diciembre y en febrero decidió que lo haría en Tops debido a que es un vecindario de población mayoritariamente negra, según el Post, que revisó más de 600 páginas de mensajes en las redes.

Gendron aseguró que había elegido Buffalo porque allí hay más población negra que en otras localidades que había barajado, según CNN.

De acuerdo con los trascendidos, indicó que pretendía realizar el ataque el 15 de marzo pero lo aplazó en varias ocasiones.

El supremacista blanco, que llevaba una pesada armadura y un rifle de asalto AR-15, acusado de un atentado racista, se declaró no culpable del cargo de asesinato de primer grado.

pdh/ec/af/yow