Feminicidio, una de las "grandes tragedias de la humanidad", dice escritora mexicana Rivera Garza

La violencia feminicida es "una de las grandes tragedias de la humanidad", afirma la premiada escritora mexicana Cristina Rivera Garza, quien plasma en su obra el dolor y la deuda de justicia por el crimen de su hermana hace tres décadas.

"No me parece que sea algo identitario o algo particularmente mexicano, me parece que es una de las grandes tragedias de la humanidad. Precisamente, es una sistemática guerra contra las mujeres y eso parte de un sistema patriarcal que nos gobierna o que nos rige al globo terráqueo como tal", dijo la autora, de 57 años, en entrevista con la AFP.

Su opinión resulta una advertencia acuciante por ser ella misma víctima indirecta de la violencia de género, una plaga contra la cual protestarán este martes las mexicanas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Liliana, su hermana menor, fue asesinada hace casi 32 años por un novio posesivo y violento, incapaz de aceptar que ella terminara la relación. El homicidio, etiquetado en su momento como "crimen pasional", permanece impune.

El profundo duelo de Cristina y su familia, así como el espíritu libre y desafiante de convencionalismos que caracterizaron a su hermana, son insumo de "El invencible verano de Liliana", obra publicada el año pasado y aclamada por lectores y críticos.

Mezcla de ensayo, investigación puntillosa y crónica de una agotadora búsqueda de justicia, el libro denuncia también las deudas del Estado mexicano con las víctimas de feminicidio.

México conmemora el Día de la Mujer en medio de una creciente violencia de género, con 1.006 feminicidios durante 2021, frente a 978 de 2020, y una impunidad superior al 90% de los delitos contra mujeres, según cifras oficiales.

Aunque reconoce que la violencia de género "se da con especial notoriedad" en México, la autora enfatiza que el problema es global.

"En Estados Unidos, donde yo vivo desde hace mucho tiempo, hay un montón de feminicidios que no se llaman feminicidios simplemente porque la palabra no se utiliza con la frecuencia con la que podría utilizarse", señala Rivera Garza, catedrática de la Universidad de Houston, Texas, desde 2017.

La autora rechaza engarzarse en polémicas en torno al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -AMLO por su acrónimo- quien cuestiona al pujante movimiento feminista mexicano, acusándolo de estar manipulado por sus adversarios políticos.

"No quiero hablar de AMLO, yo quiero hablar de la situación del país, yo quiero hablar de voluntades de abajo, de movilizaciones que surgen de la sociedad civil. Me parece mucho más importante", sostiene.

Reconoce, sin embargo, que el Estado y las autoridades deben estar "siempre en la mira" de la lucha feminista, que tendría que ser "multifocal" y permanecer con "los ojos muy abiertos" ante diversos aspectos de la vida cotidiana que demandan una revisión crítica.

"Las autoridades actuales y las del pasado han mostrado una indiferencia continua", subraya.

Además de denuncia y llamado a la lucha, el libro de Rivera Garza es un amoroso testimonio de la personalidad vanguardista de la veinteañera Liliana.

Ya en 1990, ella reclamaba "otros tipos de amor", de relaciones, además de una autonomía personal y una "solidaridad" que "se han convertido ahora en cosa cotidiana", señala la escritora.

"Sería adecuado decir lo que dijo [la escritora peruana] Gabriela Wiener cuando presentó este libro en Madrid: 'Finalmente nos volvemos hermanas de Liliana porque Liliana es muy de hoy'", refiere Rivera Garza.

Pese a que la violencia de género sigue en niveles alarmantes, la autora destaca que en la actualidad la historia de Liliana "puede ser escuchada con dignidad y con respeto".

"Digamos que sus deseos, sus sueños, que podrían haber parecido exagerados o radicales en los [años] 90 (...) son más compartidos", dice.

"El invencible verano de Liliana" ganó en febrero el Premio Mazatlán de Literatura 2022, que reconoce anualmente a la mejor obra publicada en México, mientras que Rivera Garza recibió el año pasado en Chile el Premio José Donoso por más de 30 años de trayectoria literaria.

jla/axm/rsr