Establecer el balance del bombardeo del teatro de Mariúpol, una misión casi imposible, según una responsable municipal

Más de diez días después del bombardeo del teatro de Mariúpol, aún se desconoce la suerte de cientos de civiles que se habían refugiado allí, dijo a la AFP Kateryna Sukhomlynova, concejala municipal de la ciudad ucraniana bajo asedio ruso.

Las malas comunicaciones y la ausencia de autoridades locales hacen casi imposible la tarea de hacer balance, explica Sukhomlynova, que consiguió huir de esa ciudad portuaria estratégica el mismo día del bombardeo al teatro, el 16 de marzo.

La ciudad, sitiada por las fuerzas rusas desde finales de febrero, debería haberse preparado mejor para la guerra, dijo en una entrevista telefónica desde Ivano Frankivsk, en el oeste de Ucrania, donde se refugió con su hija y dos sobrinas.

Alrededor de 300 personas murieron en el bombardeo del teatro, donde cientos de personas se habían refugiado, anunció el viernes el ayuntamiento de la ciudad, citando testigos, sin poder ser más precisos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski explicó el 18 de marzo que más de 130 personas habían podido ser salvadas, sin estimar el número de muertos.

Sukhomlynova destaca que es "muy difícil contar los muertos" y recuerda que también se desconoce la suerte de los 400 civiles que se encontraban en una escuela de arte bombardeada el 20 de marzo.

Según ella, es cierto que el balance global de víctimas fatales en su ciudad supera la cifra de más de 2.000 muertos brindada hasta la fecha por el ayuntamiento.

Cuando comenzó la guerra, Sukhomlynova formaba parte de los equipos que proporcionaban primeros auxilios a los civiles heridos y los trasladaban a los hospitales.

A medida que se intensificaron los bombardeos, la tarea se hizo cada vez más difícil.

Confirmando otros testimonios recogidos por la AFP de civiles que huyeron de Mariúpol, Sukhomlynova habló sobre los cadáveres que cubren las calles y el calvario de los civiles encerrados en los refugios, hambrientos y obligados a derretir nieve para hidratarse.

"La gente me interpelaba histéricamente, me preguntaban +¿Por qué no los entierran?+ Y yo respondía, +Si me ocupo de los muertos, los vivos que puedo ayudar morirán+", explica.

"Es más que una catástrofe humanitaria, es mucho más aterrador, la gente no puede satisfacer sus necesidades básicas. No hay agua, ni electricidad, no hay canalizaciones. Sacar los excrementos de los refugios es complicado, como ir a buscar agua en los pozos. Es simplemente demasiado arriesgado bajo las bombas", detalla.

Katerina Sukhomlynova también acusa al ayuntamiento de no haber "hecho nada" para preparar a Mariúpol para la guerra, pese a que puerto estratégico sobre el mar de Azov se encuentra en la línea del frente desde 2014, fecha del inicio del conflicto entre Kiev y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.

El portavoz del alcalde de Mariúpol no pudo ser contactado.

