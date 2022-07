Embajador de EEUU en México defiende su "buena relación" con López Obrador tras críticas

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, defendió este jueves su "buena relación" con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tras ser acusado en la prensa de poner en peligro "los intereses estadounidenses".

"Cuando el presidente (Joe) Biden me pidió que fuera el embajador de Estados Unidos en México, todos, incluidos los embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con Estados Unidos por lo que había sucedido en el pasado", afirmó Salazar durante un acto en el Wilson Center en Washington.

"Mi trabajo era tratar de entenderlo a él y hacia dónde encaminaba a México e intentar promover los intereses de Estados Unidos", añadió.

Hace unos días el New York Times afirmó que Salazar sigue un patrón que "varios funcionarios estadounidenses califican de preocupante" porque "a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno por alinearse con el presidente López Obrador".

Según el diario, en el gobierno "hay una preocupación creciente de que, en el proceso de acercamiento" entre Salazar y López Obrador "el embajador haya arriesgado los intereses estadounidenses y no haya usado la relación para avanzar las políticas" cuando Joe Biden "más lo necesita".

El propio presidente mexicano reaccionó saliendo en defensa de "un hombre responsable que defiende a su país" y criticó al New York Times: "Están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia", dijo.

Pese a la buena sintonía Salazar afirmó este jueves que discrepa con López Obrador en muchos puntos.

"Estoy muy en desacuerdo con cómo describe a miembros del Senado de Estados Unidos como al senador Bob Menéndez", de modo que "cuando se hacen esas críticas, no estoy de acuerdo con ellas y se lo digo al presidente", afirmó.

"Hay otros, otros muchos, muchos temas en los que puedo decirle al presidente que está equivocado y lo he hecho y lo haré", se defendió Salazar.

Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exhortó este lunes a Biden a "recalibrar" su estrategia política con López Obrador y expresó su preocupación por la violencia que sufren los periodistas en México, donde 12 reporteros fueron asesinados en lo que va de año, y por "la reducción de la independencia del sistema judicial".

