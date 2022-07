El Melgar de Arequipa campeón del Apertura peruano

El Melgar de Arequipa se consagró el domingo campeón del torneo Apertura-2022 del fútbol peruano al empatar 0-0 de visita ante Alianza Atlético en la última fecha, y se clasificó para la Copa Libertadores de América de 2023.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo consiguió el empate en la calurosa ciudad de Sullana (norte de Perú) y ganó el primer torneo de la temporada local.

Con el empate, el Melgar sumó 41 puntos y aventajó en una unidad a Sport Huancayo que venció 3-2 a domicilio a Sport Boys y llegó a 40 puntos.

"La mayor sensación es un sueño cumplido. Le prometimos a los jugadores que íbamos a lograr cosas importantes y hoy se coronó. Fue un partido muy difícil y accidentado", dijo a la prensa Néstor Lorenzo, que deja al elenco peruano para dirigir a la selección de Colombia la próxima semana.

En efecto, Lorenzo se despedirá del Melgar el miércoles, cuando el elenco arequipeño reciba al Deportivo Cali en partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, tras igualar sin goles en la ida.

"Me toca un reto muy difícil que lo asumo con mucha ilusión que es la selección de Colombia. Ojalá las cosas me salgan como me salieron acá, con tiempo y trabajo", comento Lorenzo.

Este domingo en el partido ante el Alianza Atlético, el delantero paraguayo Adrián Fernández del equipo local quedó inconsciente tras chocar su cabeza contra la de un rival en un salto y fue trasladado a un hospital de Sullana.

El Apertura fue el primero de los dos torneos que conforman la liga de Perú, que finalizará en octubre ya que un mes después se iniciará el Mundial de Catar-2022.

La próxima semana empezará el torneo Clausura, que se jugará con sistema de todos contra todos en 19 fechas, al igual que se disputó el Apertura.

El ganador del Clausura enfrentará al Melgar por el título de Liga de 2022. En caso de que el equipo de Arequipa gane el Clausura será el campeón nacional del año.

-- Resultados de la fecha:

Viernes:

Ayacucho - Cantolao 1-2

Sábado:

Municipal - César Vallejo 1-4

Cienciano - San Martín 5-3

Binacional - Carlos Stein 3-0

Domingo:

Mannucci - Sporting Cristal 1-3

ADT - Alianza Lima 1-1

Sport Boys - Sport Huancayo 2-3

Alianza Atlético - Melgar 0-0

Universitario - UTC

Posiciones:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Melgar 41 18 13 2 3 23 11

2. Sport Huancayo 40 18 12 4 2 35 18

3. Sporting Cristal 38 18 11 5 2 35 20

4. Alianza Lima 33 18 10 3 5 28 16

5. Cienciano 32 18 9 5 4 37 22

6. Binacional 31 18 10 1 7 24 19

7. César Vallejo 30 18 8 6 4 25 15

8. Alianza Atlético 30 18 9 3 6 26 27

9. Universitario 25 17 7 4 6 23 19

10. Municipal 25 18 7 4 7 30 36

11. UTC 20 17 6 2 9 29 31

12. Carlos Mannucci 20 18 5 5 8 19 22

13. Atlético Grau 18 18 4 6 8 20 23

14. Sport Boys 18 18 5 3 10 17 32

15. ADT 16 18 3 7 8 14 24

16. Cantolao 15 18 4 3 11 18 32

17. San Martín 15 18 4 3 11 21 37

18. Carlos Stein 14 18 3 5 10 18 31

19. Ayacucho 12 18 3 3 12 25 32

cm/ma