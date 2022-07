Comunicado de prensa de Business Wire: International Space University

En la 34.ª edición del Programa de Estudios Espaciales (Space Studies Program, SSP), la Universidad Internacional del Espacio (International Space University, ISU) ingresará al metaverso por primera vez con Metavisionaries en el "Metaship" para llevar a cabo una conferencia llamada "Cómo funciona el cuerpo humano en el entorno único del espacio".

Este evento estará dirigido por los científicos espaciales Tara Ruttley, directora de Ciencias de Metavisionaries (exsubdirectora científica de la NASA), y James Green, copresidente principal de la ISU y exdirector científico de la NASA. Ellos guiarán a los participantes durante una actividad práctica en el Instituto Superior Técnico, Portugal, donde se lleva a cabo el SSP.

Metavisionaries tiene como objetivo brindar acceso a la economía espacial y las tecnologías de vanguardia a través de la Web3 al democratizar la educación y ofrecer oportunidades de aprendizaje global, interdisciplinario e inmersivo a estudiantes de todo el mundo.

Este es el comienzo de una asociación que reunirá a educadores, científicos y expertos de la industria para brindar planes de estudio interdisciplinarios y preparar a los estudiantes para el futuro del trabajo, lo cual está estrechamente alineado con la filosofía del SSP. El SSP es un programa intensivo de dos meses que se lleva a cabo todos los años. Ofrece a los participantes una experiencia de desarrollo profesional única y completa que aborda todos los aspectos de los programas y las empresas espaciales.

Wasim Ahmed, director ejecutivo de Metavisionaries, explicó que la pandemia aceleró el ritmo de adopción de la tecnología en el sector educativo. La Web 3.0 y el metaverso están allanando el camino para reinventar la educación. En ese sentido, la asociación con la ISU demuestra la determinación de la universidad en desempeñar un papel de liderazgo para forjar y propiciar la transformación a fin de preparar a las generaciones venideras para el futuro del trabajo.

Esta actividad inmersiva permitirá a la ISU ingresar al mundo del metaverso y brindar aprendizaje de una manera que los participantes nunca antes habían experimentado. Tras esta actividad, la ISU, Metavisionaries y Ice Cubes compartirán más detalles sobre cómo unirse a la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Qatar para lanzar un desafío espacial de sostenibilidad empresarial global relacionado con la Copa Mundial de la FIFA.

Mire la ISU en el metaverso el 5 de julio de 2022 a las 11 a. m., hora de Lisboa, Portugal, enhttps://youtu.be/KtJCZN-5Ll0

Paquete de patrocinio:https://drive.google.com/file/d/1JsFLK0BtNaaEWdUnGLZIfOKFeNC-5s-z/view?usp=drivesdk

Wasim Ahmed, 0033689790118 wasim@metavisionaries.io Marcia Alvarenga, marcia.alvarenga@live.isunet.edu

