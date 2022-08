Comunicado de prensa de Business Wire: Zayed Sustainability Prize

Tras una exitosa fase de presentación de candidaturas de 4 meses, el Premio Zayed a la Sostenibilidad, pionero mundial de los EAU por reconocer la excelencia en sostenibilidad, ha cerrado oficialmente las inscripciones para su ciclo de premios de 2023. Se han recibido más de 4.500 candidaturas en las cinco categorías del Premio: salud, alimentación, energía, agua y escuelas secundarias globales, procedentes de un número récord de 152 países, lo que demuestra el creciente alcance e impacto del Premio a nivel mundial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220811005422/es/

The Zayed Sustainability Prize 2023 receives more than 4,500 submissions globally (Graphic: AETOSWire)

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad se anunciarán en la ceremonia de entrega del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2023, que se celebrará el 16 de enero de 2023 en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi.

En comparación con el año pasado, el premio ha registrado un aumento del 13% en el número de candidaturas procedentes de pequeñas y medianas empresas (PYME), organizaciones sin ánimo de lucro y centros de enseñanza secundaria. El total de candidaturas de las PYME aumentó en todas las categorías, lo que pone de manifiesto la tendencia al alza de las PYME a dar prioridad a la sostenibilidad.

S.E. el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y Director General del Premio, dijo:"Durante los últimos 14 años, el Premio Zayed a la Sostenibilidad ha incentivado soluciones prácticas a los retos globales que tienen un impacto tangible a nivel comunitario en todo el mundo. Inspirado en el compromiso con el desarrollo sostenible y el legado humanitario del Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, el Premio ha mejorado la vida de 370 millones de personas en 151 países hasta la fecha. Este año, hemos visto solicitudes de un número récord de países en todas las categorías, desde la salud, la alimentación, la energía, el agua y las escuelas secundarias globales. Estoy ansioso por ver qué soluciones creativas aportarán los solicitantes de este año, sobre todo cuando los EAU se preparan para acoger la COP 28 el año que viene".

Añadió "Dado que queremos aprovechar la COP 28 como una plataforma para la inclusión y los resultados prácticos, confío en que el premio pueda ayudar a conseguir el progreso social y económico de todo el sector privado, la comunidad de pequeñas empresas y una generación joven cada vez más activa y comprometida".

Las candidaturas de este año han sido más diversas que nunca, revelando el impacto del cambio climático en todos los países de todos los continentes, y reflejando la creciente conciencia de que la acción climática urgente es fundamental para alcanzar los objetivos globales de carbono cero para mediados de siglo.

Este año se han recibido más propuestas de países en desarrollo del África subsahariana, Asia meridional, Asia oriental, América Latina, Oriente Medio y el norte de África, lo que constituye un importante indicio de la creciente participación de los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático.

Entre los principales países con más candidatos se encuentran Kenia, India, China, Egipto, Brasil y Estados Unidos. Al recibir propuestas de una amplia gama de geografías, el premio está mejor equipado para cumplir su misión de impulsar un desarrollo sostenible y humanitario impactante, innovador e inspirador en todo el mundo.

Las categorías de Alimentación (1.426) y Salud (946) fueron las que más propuestas recibieron, seguidas de las de Energía (736) y Agua (601), mientras que la categoría de Colegios Globales recibió 829 propuestas.

En la categoría de alimentos, que recibió casi un 20% más de candidaturas que el año pasado, muchos trabajos presentaron soluciones destinadas a lograr una producción de alimentos sostenible para hacer frente al aumento de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en un mundo amenazado por el cambio climático.

En la categoría de salud, varias candidaturas abordan los puntos débiles de los sistemas sanitarios expuestos por la pandemia de Covid-19, y ofrecen soluciones que proporcionan servicios sanitarios más resistentes, inclusivos, accesibles y sostenibles a las personas más necesitadas.

En la categoría de energía, el premio recibió numerosas candidaturas centradas en la mejora del acceso a la energía sostenible en las comunidades vulnerables, el apoyo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de las Naciones Unidas, la energía asequible y limpia para todos y el impulso de la transición energética con bajas emisiones de carbono.

Por último, en la categoría de agua, varias candidaturas ofrecían soluciones para afrontar los retos de la producción de agua limpia, el cambio climático y la gestión de los recursos hídricos en todo el mundo y especialmente en los países en desarrollo.

El número de candidaturas recibidas de centros de enseñanza secundaria aumentó un 55% en comparación con el año pasado, lo que resulta especialmente alentador y es un testimonio de la creciente concientización de los jóvenes sobre los retos y riesgos que plantea la crisis climática y sobre la oportunidad de liderar el desarrollo sostenible. Las candidaturas en la categoría de Escuelas Secundarias Globales proponían soluciones de gestión de residuos, sistemas de energía limpia y sistemas alimentarios como la hidroponía y la acuaponía, lo que refleja el pensamiento innovador de los estudiantes y su cuidadosa consideración de los proyectos más adecuados para sus comunidades locales.

Tras el cierre de las candidaturas, el Premio entra ahora en la fase de evaluación. Todas las candidaturas serán preseleccionadas por una consultoría independiente de investigación y análisis. A continuación, un Comité de Selección compuesto por expertos del sector de renombre mundial evaluará las candidaturas calificadas y pre seleccionará a los candidatos. El tercer y último nivel del proceso de evaluación es el jurado, que se reunirá en octubre para elegir por unanimidad a los ganadores de cada categoría.

Desde su lanzamiento en 2008, el Premio dotado con 3 millones de dólares, ha transformado directa e indirectamente la vida de más de 370 millones de personas en todo el mundo. Su impacto global sigue creciendo, ya que cataliza aún más el alcance humanitario y el desarrollo sostenible. Cada ganador de las categorías de Salud, Alimentación, Energía y Agua recibe 600.000 dólares para ampliar el alcance y la escala de su(s) solución(es) de sostenibilidad, mientras que la categoría de Escuelas Secundarias Globales tiene seis ganadores, que representan a seis regiones del mundo, y cada uno de ellos recibe hasta 100.000 dólares.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220811005422/es/

Contacto

Baha Haroun Baha.haroun@bcw-global.com Reem Diab Reem.Diab@bcw-global.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.