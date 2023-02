Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales, en calidad de líder mundial en ciberseguridad, ha creado la primera aplicación en el mundo real de criptografía poscuántica (Post Quantum Cryptography, PQC) en su aplicación móvil segura más reconocida, "Cryptosmart", que aprovecha la SIM 5G para PQC. En la prueba piloto, se utilizó criptografía híbrida (criptografía pre y poscuántica) en una llamada telefónica entre dos dispositivos para proteger la información intercambiada durante la llamada. Thales ha venido invirtiendo en tecnologías de seguridad informática poscuántica y las ha puesto a prueba durante la última década con el fin de prepararse para estas amenazas emergentes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005031/es/

Thales pioneers Post Quantum Cryptography with a successful world-first pilot on phone calls (Photo: Thales)

Si bien los prototipos actuales de computadoras cuánticas1 siguen lejos de plantear una amenaza para la criptografía de clave pública, es fundamental empezar a investigar soluciones resilientes. Por ejemplo, hay una variante de los ataques que se conoce como "almacenar ahora para descifrar después" que consiste en guardar los datos y los mensajes intercambiados en un momento dado, para descifrarlos más adelante, cuando las computadoras cuánticas estén disponibles. Esto significa que la mayor parte de la seguridad de la infraestructura digital con criptografía de clave pública (PKC) ya puede ser vulnerable a un ataque cuántico.

Estas amenazas son relevantes en situaciones que implican información altamente sensible, como por ejemplo, la información clasificada que se intercambia en una llamada telefónica cifrada. Para afrontar estas amenazas, Thales ha desarrollado una prueba de concepto a fin de comprobar la escalabilidad y la calidad de sus soluciones, que abarcan desde tarjetas SIM 5G hasta software de comunicación segura.

Esta primera solución móvil con protección cuántica en el mundo real, que combina la aplicación "Cryptosmart" de Thales y su SIM 5G, aplica criptografía híbrida, tal como recomienda el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST). "CRYSTALS-Kyber", uno de los cuatro algoritmos seleccionados por el NIST2, es el algoritmo de PQC implementado de forma nativa en la SIM 5G que utiliza la aplicación Cryptosmart para cifrar la comunicación.

"Construir defensas contra las amenazas que todavía no existen puede parecer una tarea de proporciones descomunales. Esa es precisamente la perspectiva que afronta la comunidad mundial de la seguridad informática ante la inminente llegada de la computación cuántica. Todavía faltan años para la era poscuántica, pero a medida que la computación cuántica se va imponiendo, ir practicando desde ahora la criptoagilidad con este tipo de pruebas piloto y ensayos está ayudando a Thales y a sus clientes a estar preparados",señaló Philippe KERYER,vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Tecnología de Thales.

1 Computadoras que pueden realizar determinadas tareas a gran escala con mucha más rapidez que las computadoras actuales.

2 https://www.nist.gov/news-events/news/2022/07/nist-announces-first-four-quantum-resistant-cryptographic-algorithms

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades.

La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

VISITE

Thales Digital Identity & Security

Thales revela tres tecnologías cuánticas que se preparan para revolucionar el mundo del mañana | Thales Group

Protección de los datos empresariales y seguridad informática | Ercom

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005031/es/

Contacto

CONTACTO DE PRENSA

Relaciones con la prensa de Thales Digital Identity and Security Vanessa Viala +33 (0)6 0734-0034 vanessa.viala@thalesgroup.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.