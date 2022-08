Comunicado de prensa de Business Wire: Ripple

Ripple,el proveedor líder de soluciones empresariales de blockchain y criptomoneda, anunció el lanzamiento de 'RippleNet's On-Demand Liquidity (ODL)' en Brasil con Travelex Bank, el primer banco en Latinoamérica que utiliza ODL. Travelex es el primer banco registrado y aprobado por el Banco Central de Brasil para operar exclusivamente con divisas.

Al utilizar XRP, un activo digital ideal para pagos, la solución ODL de Ripple permite a los clientes enviar dinero más allá de las fronteras de forma instantánea y con un costo de liquidación muy bajo. Además reduce la necesidad de mantener un capital pre-financiado en el mercado de destino.

"Brasil es un mercado clave para Ripple dada su importancia como punta de lanza para los negocios en América Latina, así como por su apertura a las criptomonedas y las iniciativas en todo el país que promueven la innovación fintech. Como resultado, el mercado está experimentando una explosión de iniciativas a medida que las instituciones buscan adoptar la tecnología de criptomoneda y blockchain para resolver las necesidades de los clientes", dijo Brad Garlinghouse, CEO de Ripple. "Desde el primer día, nos hemos centrado en crear soluciones que ofrezcan una utilidad real y estamos entusiasmados de colaborar con un socio innovador como Travelex Bank para ayudar a mover el dinero de forma más eficiente en beneficio de sus clientes en todo Brasil".

Brasil ha adoptado un enfoque proactivo para regular la industria de las criptomonedas al promover una legislación que permita un marco que proteja a los consumidores y fomente la innovación. Al mismo tiempo, la adopción de las criptomonedas en América Latina está creciendo rápidamente a medida que aumentó el interés de los consumidores y la inversión institucional desde 2021. Cada año se envían más de 780 mil millones de dólares en pagos a Brasil, lo que lo convierte en un mercado oportuno tanto para Ripple como para sus clientes, mismos que se beneficiarán de las cualidades de la criptomoneda para permitir pagos transfronterizos más baratos y rápidos.

Travelex Bank tiene como objetivo simplificar el acceso de los clientes al dinero internacional a través de una serie de servicios que incluyen remesas y pagos internacionales, además de cajeros automáticos, tarjetas de prepago multidivisa y más.

"Travelex Bank es un banco 100% digital y 100% personal. Fuimos el primer banco exclusivo de divisas aprobado y regulado por el Banco Central de Brasil. Centrados en las transacciones de e-Fx, adoptamos la tecnología para ofrecer las mejores soluciones a consumidores y empresas de todos los tamaños y para los más diversos sectores", dijo Ana Tena, CEO de Travelex Bank Brasil.

La empresa busca ofrecer una mejor experiencia de cliente a sus socios, que tienen un capital limitado para cubrir los costos de la prefinanciación, lo que estaba obstaculizando su crecimiento. Mediante el uso de ODL, Travelex ofrecerá una liquidación casi instantánea y acceso a liquidez las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que les permitirá crecer y ampliar su negocio. En su lanzamiento, Travelex admitirá los pagos entre México y Brasil, con planes para apoyar más corredores y casos de uso, incluyendo la tesorería interna, así como los pagos a granel de las pequeñas y medianas empresas (PYME), en el futuro.

"Vemos esta asociación como una oportunidad estratégica que brindará el beneficio del cripto a muchos en la región de una manera segura y compatible", dijo João Manuel Campanelli, Director de Desarrollo de Negocios del Grupo Travelex. "Travelex siempre ha sido una empresa con visión de futuro y estamos encantados de aligerar la carga de las instituciones financieras tradicionales que están adoptando los beneficios del cripto y utilizando su poder para casos de uso reales que pueden cambiar drásticamente la forma en que nos movemos y gestionamos el dinero".

Travelex se une a las filas de los clientes y socios de Ripple en la región, incluyendo el Banco Rendimento, Remessa Online, Frente Corretora, Banco Topazio y B&T Câmbio, que disfrutan los beneficios de RippleNet. Ripple abrió su oficina local en Brasil en 2019 y tiene planes para ampliar su equipo en la región a través de la política, el desarrollo de negocios y la innovación.

Ripple fue la primera empresa que aprovechó las criptomonedas para hacer frente a los desafíos multimillonarios de los pagos transfronterizos. RippleNet aprovecha la tecnología blockchain para ayudar a los socios de la red global a acelerar el rendimiento y la escalabilidad de sus negocios. Ofrece una experiencia superior al cliente final, una asociación simplificada de la red, soluciones de gestión de la liquidez, líneas de crédito y una infraestructura de vanguardia para permitir los pagos en tiempo real.

Acerca de Travelex

Travelex es el especialista en negocios de intercambio más grande del mundo, con presencia en más de 20 países. En Brasil, el Grupo está formado por la correduría Travelex Confidence y el Banco Travelex, el primer banco exclusivo para operaciones de cambio regulado por el Banco Central do Brasil (Bacen). Entre las operaciones realizadas por el banco, se encuentran las remesas internacionales, las importaciones, las exportaciones, las transacciones de criptointercambio, los servicios de registro, los billetes, los pagos masivos, entre muchos otros. Para más información, visite el sitio web de Travelex Brasil www.travelexbank.com.br

Acerca de Ripple

Ripple es una empresa de soluciones cripto que transforma la manera en que el mundo mueve, gestiona y tokeniza el valor. Las soluciones de negocio de Ripple son más rápidas, más transparentes y más costo eficiente, resolviendo las ineficiencias que durante mucho tiempo han definido el status quo. Y junto con los socios y la comunidad de desarrolladores más amplia, identificamos casos de uso en los que la tecnología cripto inspirará nuevos modelos de negocio y creará oportunidades para más personas. Con cada solución, estamos haciendo realidad una economía global y un planeta más sostenibles, aumentando el acceso a sistemas financieros inclusivos y escalables, al tiempo que aprovechamos la tecnología blockchain neutra en carbono y un activo digital verde, XRP. Así es como cumplimos nuestra misión de construir soluciones de cripto para un mundo sin fronteras económicas.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220818005148/es/

Contacto

Megan Katz comms@ripple.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.