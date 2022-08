Comunicado de prensa de Business Wire: Nexon America Inc.

KonoSuba: Fantastic Days, el juego de rol móvil gratuito de Nexon, comienza una celebración de dos semanas en honor al primer aniversario del juego. ¡Tras combatir durante los últimos doce meses para vencer al villano Rey Demonio, nuestros diligentes héroes se han ganado el derecho a celebrar en eventos de festival, con premios y obsequios de primera calidad!

Además de las generosas bonificaciones por el registro previo ofrecidas a principios de mes y para terminar un año verdaderamente extraordinario en el mundo de Axel, los fanáticos de Kono pueden esperar un botín de obsequios y actividades de recompensa por el tiempo transcurrido en el juego:

-- Bonificación de inicio de sesión por 1.er aniversario (23/8 al 11/9): 10 boletos gratis para el sorteo, hasta 3000 quartz y más.

-- Nueva misión principal y nueva historia principal (parte 2, capítulo 8)

-- Nuevo evento de la historia: "A Duet with This Crimson Demon Girl!" (Un dueto con esta chica demonio carmesí) Los jugadores pueden experimentar el dueto de Kazuma y Megumin, "Bad Apple" (Manzana podrida), en este evento. ¡La participación en estas misiones permiten obtener a Lia 3? (presentadora de baile) gratis!

-- Sorteo de boletos del 1.er aniversario (25/8 al 4/9): Los boletos se pueden adquirir en el evento de obsequio de boletos del 1.er aniversario (16/8 al 29/8): ¡Ofrece la oportunidad de ganar 100 000 quartz, un boleto 4? garantizado y más!

-- 10 reclutamientos gratis por 1.er aniversario (23/8 al 3/9): Los boletos se pueden adquirir en los eventos y campañas relacionados con el 1.er aniversario. Ofrece la oportunidad de obtener gratuitamente personajes del 1.er aniversario.

-- Festival de reclutamiento de aventurero legendario por 1.er aniversario: Miembros especiales 4? Kazuma (escenario para dos) 4? Megumin (sensación del canto) Miembros del festival del aventurero legendario 4? Aqua (aventurero legendario) 4? Darkness (aventurero legendario)

KonoSuba: Fantastic Days, basado en la exitosa serie de comedia de animé del mismo nombre, fue lanzado a nivel mundial el 19 de agosto de 2021 en dispositivos con iOS y Android tras un lanzamiento exitoso en Japón. El juego se centra en un alumno de escuela secundaria (Kazuma) que se reencarna en un mundo de fantasía, donde se le unen una diosa inútil (Aqua), una fanática de las explosiones (Megumin) y una defensora voluble (Darkness) en una misión para combatir al Rey Demonio. El título móvil basado en el animé, que sigue el argumento original, presenta contenido totalmente nuevo para la historia y héroes y heroínas exclusivos creados específicamente para el juego. Los fanáticos de Kono han podido combatir como sus personajes favoritos del animé, todos con las voces de los actores japoneses originales, como Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi y Ai Kayano.

¡Vengan a celebrar el mundo fantástico y maravilloso de Axel!

KonoSuba: Fantastic Days es publicado por Nexon en asociación con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap.

Para mantenerse al tanto de KonoSuba: Fantastic Days, visite la página de Google Play o App Store, y asegúrese de seguir a @PlayKonoSuba en Instagram y Twitter para obtener las últimas noticias.

Acerca de KonoSuba: Fantastic Dayskonosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de animé "KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!", KonoSuba: Fantastic Days es un juego gratuito de rol de colección de personajes para iOS y Android. Con personajes favoritos de los fans, como Kazuma Satou, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue el argumento de la novela original e incluye personajes a medida creados exclusivamente para el juego. El año pasado, el lanzamiento en Japón de KonoSuba: Fantastic Daystuvo mucho éxito y ganó el reconocimiento de los jugadores y los elogios de la base de fanáticos de KonoSuba.

Acerca de Nexon America Inc.https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. ("Nexon") y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido regularmente franquicias icónicas, como MapleStory y Mabinogi,durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

