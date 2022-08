Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunció hoy los sólidos resultados del primer trimestre para el Grupo, lo que mejora tanto los ingresos como la rentabilidad por noveno trimestre consecutivo. Los ingresos netos del primer trimestre aumentaron un 11 % interanual hasta los 516 millones de USD y un 35 % interanual hasta los 556 millones de USD no conforme a las HKFRS (Hong Kong Financial Reporting Standards) (Normas de información financiera de Hong Kong) [1]. Los ingresos crecieron a 17 000 millones de USD, un 5 % más que el año anterior en moneda constante.

El grupo vio que los ingresos de los negocios que no son de PC alcanzaron el 37 %, lo que demuestra que su estrategia de transformación impulsada por los servicios y las inversiones persistentes para diversificar el negocio han valido la pena y están impulsando futuras oportunidades de crecimiento. Estos nuevos motores de crecimiento de soluciones y servicios, soluciones de infraestructura y negocios móviles aumentaron los ingresos en dos dígitos de manera interanual, lo que contribuyó tanto al crecimiento de la línea superior como al compromiso más amplio de Lenovo de duplicar la rentabilidad a mediano plazo. El Grupo mantiene su compromiso de duplicar las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) y aumentó el gasto en I+D en un 10 % interanual y aumentó la plantilla en I+D en un 29 % interanual.

Lenovo continúa aprovechando las oportunidades impulsadas por la transformación digital/inteligente acelerada y el trabajo híbrido, mientras navega con éxito por una variedad de desafíos en toda la industria. En general, el Grupo sigue siendo optimista sobre el potencial de crecimiento de la industria a largo plazo y las oportunidades que brindan sus inversiones en los nuevos motores de crecimiento. Confía en que al aprovechar su estrategia y ejecución junto con sus competencias básicas de la innovación, la excelencia operativa y el modelo operativo global/local, tiene la agilidad y la resiliencia para afrontar con éxito cualquier desafío macro o micro.

Aspectos financieros destacados:

-0- *T T1 22/23 Millones de USD T1 21/22 Millones de USD Cambio Ingresos del grupo16 956 16 929 0,2 % Resultado antes de impuestos691 650 6 % Ingresos netos (utilidades atribuibles a los accionistas de capital) 516 466 11 % Ingresos netos (utilidades atribuibles a los accionistas de capital, no conforme a las HKFRS) [1] 556 413 35 % Ganancias por acción (centavos de USD) 4,39 4,02 0,37 *T

Cita del presidente y director general, Yuanqing Yang:

"Hicimos crecer con éxito nuestro negocio y mejoramos la rentabilidad por noveno trimestre consecutivo, mientras que nuestra combinación de ingresos de negocios que no son de PC alcanzó el 37 %. Estos son los resultados de nuestra previsión estratégica y sólida ejecución, junto con nuestra resiliencia operativa", señaló Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. "Aunque los desafíos externos pueden persistir en el corto plazo, la tendencia de digitalización continúa acelerándose y el modelo de trabajo híbrido llegó para quedarse. Confiamos en aprovechar estas oportunidades y continuaremos invirtiendo, innovando y brindando crecimiento sostenible y mejoras en la rentabilidad".

Solutions and Services Group (SSG) (Grupo de Soluciones y Servicios): genera un fuerte crecimiento y altos márgenes, lo que impulsa una mayor rentabilidad general para el Grupo

Oportunidad:

El mercado de servicios de TI de un billón de dólares continúa experimentando un fuerte crecimiento, y el crecimiento del trabajo híbrido está impulsando una mayor demanda de servicios de atención al cliente y de primer nivel. Del mismo modo, la expansión de las soluciones de lugares de trabajo digitales ha impulsado la demanda de dispositivos, infraestructura y administración del lugar de trabajo como servicio. Mientras que, al mismo tiempo, se espera que el mercado de soluciones verticales que incluyen la ciudad inteligente, la fabricación inteligente, la educación inteligente y la venta minorista inteligente crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de dos dígitos hasta 2025.

Rendimiento del primer trimestre del año fiscal 22/23:

-- En el último trimestre, SSG ofreció una alta rentabilidad y un alto crecimiento, con un aumento de los ingresos del 23 % interanual. El margen operativo se mantuvo alto en casi 23 %.

-- Hubo un fuerte crecimiento de ingresos de dos dígitos en todos los segmentos, con ingresos de servicios gestionados no dependientes de hardware y servicios de proyectos y soluciones que ahora representan casi la mitad del negocio de SSG.

Crecimiento sostenible:

-- SSG continúa invirtiendo en herramientas de software, plataformas y soluciones verticales repetibles con la propiedad intelectual de Lenovo, incluida la expansión continua de la cartera TruScale como servicio al mercado más amplio de soluciones de lugares de trabajo digitales.

-- SSG lanzó soluciones híbridas/multinube y continúa desarrollando su cartera de ofertas de sostenibilidad.

-- La asociación estratégica con PCCW Solutions, anunciada en junio de 2022, ampliará aún más la huella y las oportunidades de SSG para construir un negocio de soluciones tecnológicas en Asia Pacífico.

Infrastructure Solutions Group (ISG) (Grupo de Soluciones de Infraestructura): Los ingresos récord del año fiscal 21/22 y el crecimiento rentable continúan en el nuevo año fiscal

Oportunidad:

ISG continuó beneficiándose del fuerte crecimiento del mercado de infraestructura de las TIC. Se espera que solo el mercado de servidores crezca a una CAGR de dos dígitos hasta 2025. El mercado de infraestructura Edge superará los 41 000 millones de USD para 2025, y el mercado de almacenamiento alcanzará los 36 000 millones de USD en el mismo plazo.

Rendimiento del primer trimestre del año fiscal 22/23:

-- Los ingresos de ISG superaron los 2000 millones de USD por primera vez, un 14 % más interanual y ahora son rentables durante tres trimestres consecutivos.

-- El segmento de proveedores de servicios en la nube, así como el servidor y el almacenamiento, alcanzaron ingresos máximos históricos y superaron significativamente al mercado.

-- Los ingresos de Computación Frontera (Edge Computing) casi se duplicaron año tras año, y en la Informática de Alto Rendimiento (High Performance Computing), el negocio ISG mantuvo su posición de liderazgo número 1 en la lista Top500 al agregar más sistemas Lenovo que utilizan su exclusiva tecnología de refrigeración líquida Neptune.

Crecimiento sostenible:

-- ISG continúa invirtiendo en una cartera integral y en innovación, particularmente en Perímetro (Edge), Nube y Servicios.

-- ISG continuará equilibrando la escala y la rentabilidad a medida que se enfoca en ser uno de los proveedores de infraestructura de extremo a extremo de más rápido crecimiento.

Intelligent Devices Group (IDG) (Grupo de dispositivos inteligentes): líder del mercado que impulsa la innovación y la diversificación

Oportunidad:

Si bien el mercado de las PC actualmente experimenta desafíos a corto plazo, las PC todavía se reconocen como una necesidad y una herramienta clave de productividad. Se espera que el mercado total disponible para PC se mantenga por encima de los niveles previos a la pandemia a largo plazo. Junto con las PC, el mercado de soluciones basadas en escenarios está creciendo rápidamente, y se espera que el mercado de colaboración inteligente supere los 80 000 millones de USD para 2025.

Rendimiento del primer trimestre del año fiscal 22/23:

-- IDG mantuvo una rentabilidad líder en la industria, con ganancias operativas de más de 1000 millones de USD, superando al mercado no solo para retener sino también para fortalecer su posición global como la compañía de PC número 1 del mundo. Este éxito fue impulsado por un fuerte crecimiento en segmentos prémium como juegos y estaciones de trabajo.

-- Los ingresos de los teléfonos inteligentes aumentaron más del 20 % interanual, y el crecimiento provino no solo de los mercados tradicionales de América Latina y América del Norte, sino también de los mercados en expansión de Europa y Asia Pacífico.

-- La expansión más allá de las PC continúa, con el 22 % de los ingresos de IDG provenientes de dispositivos inteligentes que no son PC, computación integrada/IoT y soluciones basadas en escenarios como el hogar inteligente y la colaboración inteligente.

Crecimiento sostenible:

-- Lenovo continúa enfocándose en la innovación en toda su cartera, desde dispositivos inteligentes hasta colaboración inteligente y, en última instancia, espacios inteligentes.

-- El enfoque de los dispositivos inteligentes se centra en los factores de forma innovadores, el rendimiento extremo, la inteligencia adaptativa y la seguridad. Para los espacios de trabajo digitales, la atención se centra en la conexión y la integración perfectas, lo que permite la mejor combinación posible de colaboración física y virtual.

Aspectos operativos destacados e inversiones para el futuro

Inversión corporativa: Lenovo completó recientemente una oferta inaugural de notas verdes como parte de una oferta de bonos de la Norma 144A/Regulación S de doble trance por 1250 millones de USD. La oferta es el bono ambiental, social y de gobernanza ("ESG") del sector de tecnología en debutar más grande a nivel mundial hasta ahora en 2022[2], y marca un hito importante en el viaje ESG de Lenovo y respalda su visión de lograr cero emisiones netas (Net-Zero) para 2050. Este es un desarrollo clave a medida que la compañía continúa impulsando sus objetivos y ambiciones integrados de sostenibilidad y clima, lo que le permite financiar proyectos e iniciativas que respaldan sus compromisos ESG y construir un futuro más inteligente y sostenible para todos. Se puede encontrar más información en el Marco de Finanzas Verdes del Grupo.

Cadena de suministro global: en junio de 2022, Lenovo abrió oficialmente las puertas de su primera planta de fabricación interna en Europa. Con sede en Ullo, Hungría, la fábrica se centra principalmente en la construcción de infraestructuras de servidores, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo de alta gama utilizadas por clientes de toda la región de Europa, Medio Oriente y África, y amplía aún más la huella de fabricación global de Lenovo.

La lista anual de los 25 principales de la cadena de suministro global de Gartner (Gartner Global Supply Chain Top 25) para 2022 vio a Lenovo alcanzar su clasificación más alta hasta la fecha, subiendo siete lugares desde 2021 hasta el puesto número 9. Los 25 principales de la cadena de suministro de Gartner identifica, celebra y describe a las empresas que demuestran excelencia en la gestión de la cadena de suministro en medio de una interrupción de la cadena de suministro de alto riesgo.

[1] la medidano conforme a las HKFRS se ajustó añadiendo los cambios netos del valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, la amortización de los activos intangibles resultantes de las fusiones y adquisiciones, los cargos relacionados con las fusiones y adquisiciones; y los correspondientes efectos del impuesto sobre la renta, si los hubiere.[2] Fuente: Dealogic, Asia excluding Japan, jumbo deals in excess of US$1 billion (Dealogic, Asia excluyendo Japón, acuerdos gigantes que superen los 1000 millones de USD) (equivalente).

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica global con ingresos de 70 000 millones de USD, ocupa el puesto 171 en Fortune Global 500, emplea a 75 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo se ha basado en su éxito como líder mundial en PC al expandirse a nuevas áreas de crecimiento de infraestructura, dispositivos móviles, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de Lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

-0- *T RESUMEN FINANCIERO DEL GRUPO LENOVOCorrespondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2022 (en millones de USD, salvo por los datos por acción) T1 22/23T1 21/22Cambio interanual Ingresos 16 956 16 929 0,2 % Beneficio bruto 2869 2824 2 % Margen de beneficio bruto 16,9 % 16,7 % 0,2 puntos Gastos operativos (2092) (2081) 1 % Gastos de I+D (511) (466) 10 % (incluido en gastos operativos) Relación entre gastos e ingresos 12,3 % 12,3 % 0 pts Beneficio operativo 777 743 5 % Otros ingresos / (gastos) no operativos - neto (86) (93) (8 %) Resultado antes de impuestos 691 650 6 % Cargas fiscales (152) (165) (8 %) Utilidades del período 539 485 11 % Participaciones minoritarias 23 19 24 % Beneficios atribuibles a los accionistas 516 466 11 % Beneficios atribuibles a los accionistas, no conforme a las HKFRS[1] 556 413 35 % Ganancias por acción (centavos de dólar) Básicas 4,39 4,02 0,37 Diluidas 4,01 3,53 0,48 *T

