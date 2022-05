Comunicado de prensa de Business Wire: Estée Lauder

Estée Lauder, la marca insignia de Las Empresas Estée Lauder Inc., se enorgullece en anunciar el lanzamiento del Fondo Estée Lauder para Líderes Emergentes (ELEL), un fondo benéfico de La Fundación de Beneficencia de las Empresas Estée Lauder. La misión del Fondo ELEL es redefinir el liderazgo apoyando a una nueva generación de mujeres líderes emergentes y desafiando los estereotipos de género presentes en el liderazgo. El Fondo apoyará a organizaciones mundiales que ofrezcan oportunidades para el desarrollo del liderazgo, que cultiven comunidades de apoyo y que defiendan a las líderes emergentes que tengan una visión audaz del cambio.

Estée Lauder ha realizado una inversión inicial de 1 millón de dólares en el Fondo ELEL, que apoyará a organizaciones alineadas con su misión. Vital Voices, una organización mundial sin ánimo de lucro que invierte en mujeres líderes ha sido seleccionada como socio inaugural del programa del Fondo ELEL, que comenzará en julio de 2022. En el próximo año se anunciarán otras subvenciones del Fondo ELEL.

Liderazgo Mundial e Informe de Género por Estée LauderPara conocer mejor la percepción del liderazgo y los prejuicios de género en todo el mundo, la marca Estée Lauder encargó a Glocalities, una agencia internacional de investigación de mercados, un estudio global de más de 5.700 hombres y mujeres en 11 países. La investigación reveló que, aunque siguen existiendo prejuicios y estereotipos de género en lo que respecta al liderazgo, tanto los hombres como las mujeres valoran las mismas cualidades en un líder -la fiabilidad, la integridad y la dedicación- que no están vinculadas al género. Sin embargo, aunque cualidades de liderazgo como la fuerza y la determinación son igualmente valoradas por hombres y mujeres, se asocian más a los hombres. El estudio revela los obstáculos y las soluciones para avanzar hacia un liderazgo inclusivo de género.

El Legado de Estée LauderComo una de las principales marcas de belleza de prestigio del mundo, Estée Lauder sigue inspirándose en su fundadora, la Sra. Estée Lauder, y en su creencia en las infinitas posibilidades de la mujer. El Fondo ELEL reforzará el compromiso de la marca con el progreso de las mujeres, abordando algunos de los prejuicios de género descubiertos en la investigación y cambiando la percepción del liderazgo.

"El legado de 75 años de la marca Estée Lauder muestra lo que una mujer visionaria puede lograr", dijo Stéphane de La Faverie, presidente del Grupo, Las Empresas de Estée Lauder y presidente global de Marca, Estée Lauder & AERIN Beauty. "A través del trabajo del Fondo de Líderes Emergentes de Estée Lauder y sus socios del programa, defenderemos a las mujeres para que contribuyan y lideren en sus lugares de trabajo y comunidades. Queremos redefinir lo que significa ser un líder y lo que se necesita para liderar. Queremos ver más mujeres como la Sra. Estée Lauder en el mundo".

El Programa de Liderazgo Visionario de VV en asociación con el Fondo ELELEl Fondo Estée Lauder para Líderes Emergentes ha seleccionado a Vital Voices, una organización mundial sin ánimo de lucro que invierte en mujeres líderes que se enfrentan a los mayores retos del mundo, como su primer socio oficial del programa y beneficiario. Con la misión compartida de impulsar a las mujeres y redefinir el liderazgo, el Fondo ELEL y Vital Voices han creado un programa de desarrollo de liderazgo personalizado, tanto en línea como sin conexión, para líderes emergentes de todo el mundo. Las participantes en el programa se unirán a la comunidad de Vital Voices, formada por más de 20.000 mujeres en 184 países, entre las que se encuentra Amanda Gorman, artífice del cambio mundial de Estée Lauder. Ya están abiertas las solicitudes para el primer y el segundo grupo y se puede acceder en www.vitalvoices.org/program/visionaries.

"En Vital Voices hemos comprobado que las mujeres lideran de forma diferente, y esa diferencia es precisamente lo que nuestro mundo necesita", dijo Alyse Nelson, presidenta y directora general de Vital Voices. "Nuestra asociación con el Fondo de Líderes Emergentes de Estée Lauder identificará a líderes emergentes con una visión audaz para el cambio positivo y les proporcionará las habilidades, la red y los recursos que necesitan para hacer realidad esa visión."

Acerca de Estée LauderEstée Lauder es la marca insignia de Las Empresas Estée Lauder Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras mujeres empresarias del mundo, la marca continúa hoy con su legado de crear productos de maquillaje y cuidado de la piel innovadores, sofisticados y de alto rendimiento, así como fragancias icónicas, todo ello con un profundo conocimiento de las necesidades y deseos de las mujeres. En la actualidad, Estée Lauder se relaciona con sus clientes en más de 150 países y territorios de todo el mundo y a través de docenas de puntos de contacto, desde las tiendas hasta los medios digitales. Y cada una de estas relaciones refleja sistemáticamente el poderoso y auténtico punto de vista de mujer a mujer de Estée. Sigue a @esteelauder en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube.

Acerca de El Fondo Estée Lauder para Líderes EmergentesEl Fondo Estée Lauder para Líderes Emergentes es un fondo benéfico de La Fundación de Beneficencia de las Empresas Estée Lauder, una organización benéfica estadounidense constituida y exenta de impuestos en los Estados Unidos de América.

Acerca de Vital VoicesImpulsada por la verdad universal de que las mujeres son la clave del progreso en sus comunidades y que las naciones no pueden avanzar sin mujeres en puestos de liderazgo, Vital Voices Global Partnership ha invertido directamente en más de 20.000 artífices de cambio en 184 países y territorios durante los últimos 24 años. Ha prestado apoyo temprano a líderes que se convirtieron en premios Nobel de la Paz, poetas jóvenes de Estados Unidos, primeros ministros, innovadores galardonados, defensores pioneros de los derechos humanos y emprendedores sociales de vanguardia, como Amanda Gorman y Malala Yousafzai, entre otros. Como "catalizador", la organización sin ánimo de lucro identifica a los líderes con una visión audaz del cambio y se asocia con ellos para hacerla realidad. Les proporciona conexiones, mayor capacidad, una red de pares, apoyo financiero, formación en habilidades y mayor visibilidad para su trabajo, que abarca desde la violencia de género hasta la crisis climática, pasando por las desigualdades económicas. Siga a @vitalvoices en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, y YouTube.

