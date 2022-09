Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder en soluciones de almacenamiento de energía sostenible a escala de red, anunció hoy que seguirá desarrollando la plataforma de almacenamiento de energía por gravedad EVx en China. En concreto, se ha emitido un mandato en el que se anuncia un proyecto inicial de almacenamiento de energía por gravedad de 2 gigavatios hora (2 GWh) y la instalación de los Centros de Resiliencia Energética (CRE) de Energy Vault en los parques industriales de carbono cero en China, que implementarán la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx? de Energy Vault.

En asociación con Atlas Renewable, EIPC (una organización de apoyo orientada a la política (ONG) de la Asociación de Inversiones de China), junto con China Tianying (CHINA SHG: CNTY) y varios gobiernos provinciales y locales seleccionados, desarrollará cinco parques industriales nacionales de carbono cero, algunos de los cuales se construirán en regiones económicas subatendidas en toda China. Los parques utilizarán la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault y su plataforma de software de administración de energía para apoyar la política ambiental y de cambio climático impuesta por China: Pico de carbono en 2030 y Neutralidad de carbono en 2060, que se conoce como "30-60". La intención de los parques industriales de carbono cero y los despliegues de la plataforma EVx de Energy Vaults es contribuir con el progreso de China en pos de sus objetivos "30-60".

Tal como se anunciara en febrero de 2022, Energy Vault y Atlas Renewable han suscrito un acuerdo de licencia y regalías para el despliegue de la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault en China, que se celebra tras una inversión de capital de 50 millones de dólares en la empresa como parte de la oferta pública inicial a principios de este año en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Las empresas iniciaron inmediatamente la construcción de un primer sistema de 25 megavatios (MW) y 100 MWh en las afueras de Shanghái, en la provincia de Rudong, que empezó a construirse en marzo de 2022.

Se ha confirmado la primera planta para un sistema de 2 GWh que sustenta el desarrollo industrial local en asociación con el Gobierno Popular Municipal de Tong Liao, situado en Mongolia Interior, que cuenta con una importante población de minorías indígenas. Este acuerdo es un paso importante para facilitar la consecución de la nueva Iniciativa Renovable del Desierto de Gobi de China, anunciada en marzo de 2022 y los amplios objetivos de desarrollo económico, en particular, facilitar la prosperidad económica en áreas desatendidas en alineación con la política energética y económica de China en el Desierto de Gobi.

"Este mandato demuestra un respaldo y una demanda contundentes en cuanto a la implementación de nuestra tecnología de almacenamiento de energía por gravedad en toda China, para ayudarlos a ejecutar su transición a la energía limpia y cumplir con sus objetivos de descarbonización", subrayó Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. "Junto con Atlas Renewable, CNTY y el EIPC, estamos avanzando a paso firme respecto a nuestros planes originales en la instalación del primer sistema EVx de 100 MWh para apoyar la resiliencia de la red y el suministro de energía renovable a la red nacional china, así como el desarrollo adicional y el despliegue de sistemas EVx complementarias en China, como demuestra este anuncio. Esperamos seguir desplegando nuestra tecnología de software de gestión de la gravedad y la energía en toda China en virtud de este mandato".

El presidente de China Tianying, Yan Shengjun, comentó: "Hemos forjado una sólida asociación con Energy Vault a nivel de liderazgo y en varias áreas técnicas y estamos contribuyendo a ampliar la cadena de suministro local y otras áreas de eficiencia en nuestro primer sistema a escala comercial de 25 MW y 100 MWh en Rudong. De ese modo, se podrán hacer más mejoras en la construcción y la optimización de los costos de capital para todos los proyectos en los que Energy Vault y CNTY colaborarán en el futuro, tanto en China como en el marco de otras expansiones regionales de Energy Vault. Estamos agradecidos por haber sido seleccionados por un visionario extraordinario como Robert Piconi y Energy Vault, para trabajar en la contribución de nuestros esfuerzos a la gran política nacional del 30-60 por lo que significa para nuestra patria y el mundo".

Zhang Jie, Secretario General de EIPC, declaró: "EIPC está cumpliendo su papel como recurso para todas las partes, nacionales y extranjeras, con el fin de cumplir los objetivos del 30-60 que tienen beneficios adicionales en relación con los objetivos de desarrollo económico".

Eric Fang director general de Atlas Renewable, añadió: "China entiende que su inversión en la producción de energía renovable debe equilibrarse con los costos continuos de producción de esa energía y la necesidad crítica de almacenar la energía renovable. La pérdida de energía eléctrica entre la producción y el consumo representa el desafío principal que hay que superar: las estimaciones oscilan entre el 6 y el 10% de pérdida de energía nacional en la transmisión y la competencia para acceder a la red. Energy Vault resuelve varios problemas cruciales en la gestión de la energía eléctrica utilizando su tecnología de almacenamiento por gravedad junto con sus soluciones de orquestación de software de IA que ayudan a abaratar el suministro de la energía y a mejorar la eficiencia de la red eléctrica".

El presidente de Atlas Renewable, Neil Bush, comentó: "La intermitencia es un desafío clave en la transición a las energías renovables. El compromiso de China de implementar la innovadora solución de almacenamiento por gravedad de Energy Vault y la colaboración entre los equipos técnicos en la construcción del primer centro de resiliencia de EVx es la prueba de una colaboración global que debería ser un ejemplo a seguir en relación con la mitigación del cambio climático".

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía sostenible diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en la realización de la descarbonización, manteniendo la resistencia de la red. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad, la tecnología de almacenamiento de baterías y la plataforma de gestión e integración del almacenamiento de energía, propiedad de la empresa, tienen como objetivo ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente su coste nivelado de energía, manteniendo la fiabilidad de la misma. Con materiales ecológicos que tienen la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización más ventajosa, Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular mientras acelera la transición a la energía limpia para sus clientes. Para más información, visite: www.energyvault.com.

Proyecciones futuras

