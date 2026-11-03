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Trabajadores de la educación disponen de nuevo crédito para pagar su marchamo 2027, con la posibilidad de ganar un vehículo

Este año, Caja de ANDE incorpora el Crédito Marchamo Fácil como una nueva alternativa para financiar el pago, junto con opciones como Ahorro Marchamo y la Tarjeta de Crédito.

Redacción Brandvoice

Presentado por: CAJA DE ANDE

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