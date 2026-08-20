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IFX presenta su nueva identidad y anuncia expansión regional con más de US$400 millones de inversión en Latinoamérica

Con la mirada puesta en el crecimiento de la inteligencia artificial, IFX apuesta por una infraestructura regional capaz de responder a las necesidades de sectores estratégicos.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: IFX

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.