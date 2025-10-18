El BN lo invita a cumplir su sueño de casa propia en la Expocasa 2025

El Banco Nacional (BN) le invita a visitar su stand en la Expocasa 2025, donde encontrará un equipo de especialistas dispuestos a brindarle asesoría personalizada sobre las diferentes opciones de financiamiento, diseñadas para ajustarse a las necesidades y posibilidades de cada familia costarricense.

Con el respaldo del BN, usted podrá: construir, comprar lote, casa o apartamento, así como remodelar o cancelar pasivos de vivienda, con excelentes condiciones y beneficios. Aplica para:

Vivienda en general.

Proyectos ubicados en desarrollos urbanísticos.

Vivienda Eco Amigable.

Vivienda donde se desarrolle también una actividad productiva.

Vivienda para Todos (incluye el bono del BANHVI como aporte para la prima).

Cumpla su sueño de casa propia

“En el BN creemos que invertir en su hogar es invertir en su bienestar y en su futuro. Cada llave entregada por el banco representa mucho más que una transacción bancaria: simboliza el inicio de una historia única que será escrita por quienes habitarán ese nuevo hogar. Hemos diseñado una oferta de vivienda pensada para acompañarle en cada paso de su proyecto de vida, con beneficios que brinden tranquilidad, confianza y seguridad”. — Cindy Vásquez, directora de Productos de Crédito del BN.

Es importante que ante la gran variedad de ofertas disponibles, tanto en financiamientos como en conceptos constructivos, que las personas identifiquen las necesidades en cuanto a ubicación, espacio necesario, amenidades, facilidades de servicio, gustos y preferencias, para elegir la opción que satisfaga al máximo sus necesidades habitacionales.

Oferta BN en Expocasa 2025

Durante la feria, el BN pone a disposición condiciones especiales para que cumpla su sueño de tener casa propia según su presupuesto:

Moneda: aplica para financiamiento en colones y dólares.

aplica para financiamiento en colones y dólares. Porcentaje de financiamiento para colones: de hasta el 100% para cancelación de deuda y de hasta el 95% para los demás planes de inversión.

de hasta el 100% para cancelación de deuda y de hasta el 95% para los demás planes de inversión. Tipos de garantías: se puede utilizar hipoteca, hipoteca abierta con el disponible de estas en caso de que aplique o fideicomiso.

se puede utilizar hipoteca, hipoteca abierta con el disponible de estas en caso de que aplique o fideicomiso. Plazos flexibles: con plazos de hasta 30 años para ambas monedas, brindando comodidad y adaptabilidad.

con plazos de hasta 30 años para ambas monedas, brindando comodidad y adaptabilidad. Tasas de interés con períodos fijos: durante los primeros años, para que disfrute de estabilidad y certeza en su inversión.

durante los primeros años, para que disfrute de estabilidad y certeza en su inversión. Cuotas competitivas (con seguros incluidos): en dólares desde los $6.86 por cada mil dólares y en colones desde ¢6,787.88 por millón.

en dólares desde los $6.86 por cada mil dólares y en colones desde ¢6,787.88 por millón. Comisión de trámite y formalización: Hasta 0% de comisión cuando el plan de inversión es para cancelación de deuda de vivienda y para el resto aplica una comisión general del 2% con posibilidad de negociación según perfil del cliente.

Hasta 0% de comisión cuando el plan de inversión es para cancelación de deuda de vivienda y para el resto aplica una comisión general del 2% con posibilidad de negociación según perfil del cliente. Honorario de perito y notario: el avalúo se puede financiar dentro de la tasa de interés o bien según el monto de financiamiento se regala el avalúo.

el avalúo se puede financiar dentro de la tasa de interés o bien según el monto de financiamiento se regala el avalúo. Con la opción crediticia Vivienda para Todos: se brinda el Bono del BANHVI como aporte de la prima (el cual se tramita en el BN) y se cuenta con una línea especializada que gestiona estos créditos para una mejor atención, el porcentaje de financiamiento cuando se tramita con este bono es de hasta el 100%.

se brinda el Bono del BANHVI como aporte de la prima (el cual se tramita en el BN) y se cuenta con una línea especializada que gestiona estos créditos para una mejor atención, el porcentaje de financiamiento cuando se tramita con este bono es de hasta el 100%. Seguros de vida y hogar incluidos en la cuota: para que viva con la tranquilidad de estar protegido sin costos adicionales.

Para hacerle la vida más fácil, puede acceder a la información en las diferentes oficinas bancarias y en los medios digitales como la página web: www.bncr.fi.cr o mediante el centro de llamadas al 2212-2000.

El BN reafirma su compromiso de acompañar a las familias costarricenses en la construcción de su futuro, ofreciendo soluciones financieras que se adaptan a cada etapa de la vida.