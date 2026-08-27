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Crédito digital responsable busca aliviar la presión de liquidez de familias y pequeños negocios

Cuando la banca tradicional no es una opción, Monifai impulsa facilidades crediticias accesibles para acceder a liquidez de forma ágil, formal y segura.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: MONIFAI








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.