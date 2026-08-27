La necesidad de contar con dinero disponible para enfrentar un imprevisto, cubrir un gasto puntual o mantener en marcha un negocio se ha convertido en una realidad para miles de familias y emprendimientos costarricenses. Para quienes no cumplen con los requisitos de la banca tradicional, esa búsqueda de dinero puede terminar en opciones informales, con mayores riesgos financieros.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y análisis de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), cerca de la mitad de los hogares del país mantiene algún tipo de compromiso financiero. A esto se suma que el saldo promedio de deuda por persona económicamente activa se ha duplicado durante la última década, reflejando una presión creciente sobre las finanzas de los hogares.

Crédito digital responsable busca aliviar la presión de liquidez de familias y pequeños negocios

En este escenario, el desafío no consiste únicamente en colocar más crédito, sino en ampliar el acceso a financiamiento formal de una manera responsable. Esa es la apuesta que plantea el sector fintech, mediante herramientas digitales que buscan reducir las barreras de acceso que todavía enfrentan personas y pequeñas empresas ante la banca tradicional.

Una alternativa para quienes necesitan liquidez

Monifai, fintech con seis años de operaciones en Costa Rica y tres en El Salvador, desarrolla soluciones de financiamiento completamente digitales dirigidas principalmente a personas y pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Con Monifai la solicitud de crédito es sencillo y se realiza de forma digital en poco tiempo.

Su propuesta parte de una necesidad concreta: facilitar el acceso a capital para quienes requieren resolver una situación puntual o mantener la operación de un negocio, pero encuentran dificultades para obtener una respuesta mediante los canales financieros convencionales.

Monifai ha estructurado mecanismos digitales enfocados en la autogestión, el acompañamiento y la eficiencia operativa de opciones como:

Microcréditos: Esquemas de respuesta ágil y segura diseñados para atender imprevistos o gastos puntuales sin comprometer la estabilidad económica del usuario.

Crédito Revolvente para PyMEs: Una herramienta de liquidez continua que permite a las empresas disponer, abonar y reutilizar capital de trabajo de manera ágil según la dinámica de su negocio, sin necesidad de incurrir en trámites repetitivos ni nuevas solicitudes.

Sra Mirella Suarez , MONIFAI Mirella Juarez, Directora de Operaciones de Monifai. (Monifai/Monifai)

“Frente a los altos niveles de endeudamiento, el acceso a soluciones financieras debe actuar como una herramienta de avance y no como un factor de riesgo. La clave de los modelos digitales radica en la transparencia y en ofrecer procesos ágiles adaptados a la capacidad real de pago de las personas y los negocios”, explicó Mirella Juarez, Chief Operating Officer.

La digitalización busca, además, simplificar el proceso. La solicitud, gestión y seguimiento se realizan mediante canales digitales, con el objetivo de reducir trámites y tiempos de respuesta y facilitar que el usuario tenga mayor control sobre su financiamiento.

El Crédito Pyme es una de las alternativas que ofrece Monifai.

El reto: que el crédito sea una herramienta y no una carga

El crecimiento de las alternativas digitales ocurre en un momento en que el endeudamiento de los hogares obliga a mirar con mayor atención la forma en que se otorga y utiliza el crédito.

Para las familias que ya enfrentan compromisos financieros, obtener un nuevo préstamo no necesariamente representa una solución. La diferencia está en que el financiamiento responda a una necesidad concreta, se encuentre dentro de las posibilidades de pago del usuario y cuente con condiciones claras.

Desde esta perspectiva, el crédito digital responsable busca convertirse en un mecanismo para atender necesidades reales de liquidez y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de fuentes informales de financiamiento.

www.monifai.com es la web para encotrar información de los créditos.

Tecnología para ampliar el acceso

La digitalización también está modificando la relación entre los consumidores y los servicios financieros. Procesos que anteriormente podían requerir desplazamientos, documentación y varios días de espera ahora pueden gestionarse desde un teléfono o una computadora.

El crecimiento de las fintech plantea así una oportunidad para acercar productos financieros a segmentos que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a la banca formal, especialmente trabajadores independientes y pequeños negocios.

Para las familias y pequeñas empresas que necesitan liquidez, la evolución de estas herramientas representa una alternativa adicional. El verdadero impacto, sin embargo, dependerá de que ese acceso esté acompañado de responsabilidad financiera: que conseguir crédito sea más sencillo, pero también que las personas puedan entenderlo, pagarlo y utilizarlo como un instrumento para resolver una necesidad, no para profundizar su endeudamiento.

Para más información, visite:

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