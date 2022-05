Mastercard Economics Institute: La demanda acumulada impulsa las reservas de vuelos por ocio y negocios por encima de los niveles de 2019

Después de dos años turbulentos, una nueva investigación del Mastercard Economics Institute revela que las reservas de vuelos por ocio y negocios a nivel mundial superan los niveles de años anteriores, mientras que el gasto en cruceros, autobuses y trenes presenta grandes mejoras este año. El informe Travel 2022: Trends and Transitions (Viajes 2022: Tendencias y Transiciones), que se publicó el 18 de mayo, presentó información crucial de 37 mercados sobre el estado global de los viajes en este período post-vacunación y más flexible de la era pandémica.

Es importante destacar que, según el análisis del Mastercard Economics Institute, si las tendencias continúan como ahora, en 2022 volarán en América Latina y el Caribe aproximadamente 120 millones más de pasajeros de los que volaron el año pasado.

Basado en un análisis de datos públicos de viajes, así como en las ventas acumuladas y anónimas de la red de Mastercard, el informe hace hincapié en los elementos centrales de los viajes. Las principales conclusiones -hasta abril de 2022- incluyen:

Los vuelos por ocio y negocios superan los niveles anteriores a la pandemia

La recuperación de los viajes ha sido un área clave durante la mayor parte de la pandemia. A finales de abril, las reservas mundiales de vuelos por ocio superaron los niveles de 2019 en un 25%; las reservas de vuelos por ocio de corta y media distancia aumentaron un 25% (70% en LAC) y un 27% (69% en LAC), respectivamente.

Los sectores de la industria del transporte más afectados recuperan sus niveles de consumo

Los niveles de gasto más recientes reflejan una mayor aceptación de los viajes en grupo. Los autobuses han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, mientras que los trenes se mantienen un 7% por debajo. Los viajes en carro conservan su encanto, con el gasto en peajes y alquiler de carros subiendo casi un 19% y un 12%, respectivamente.

El gasto en viajes vuelve a preferir las experiencias a las cosas

Durante casi todo un año, los turistas internacionales gastaron más en experiencias que en souvenirs. El gasto en experiencias está ahora un 34% por encima de los niveles de 2019; las áreas que registran los mayores aumentos son los bares y discotecas (72%) y los parques de atracciones, museos, conciertos y otras actividades recreativas (35%).

La flexibilización de las restricciones reorganiza el mapa del turismo para el 2022

Naturalmente, la posibilidad y la conveniencia de viajar han sido factores determinantes a la hora de seleccionar los destinos. Esto se hizo evidente en los destinos populares para los viajeros norteamericanos, que viajaron a República Dominicana, Jamaica y otros destinos donde las restricciones eran menos estrictas.

“Como cualquier vuelo, la recuperación de los viajes se ha enfrentado a vientos en contra y a favor. En este ‘Gran Reequilibrio’ mundial, la movilidad es fundamental para volver al modo de vida anterior a la pandemia. La resiliencia del consumidor para volver a la ‘normalidad’ y recuperar el tiempo perdido nos hace creer que la recuperación seguirá su curso, aunque haya baches en el camino”. — Bricklin Dwyer, economista jefe de Mastercard y director del Mastercard Economics Institute.

Apoyo integral a los viajeros y al sector turístico

Mastercard respalda con tranquilidad, conveniencia y valor a los consumidores y las empresas de todos los tamaños en su retorno a los viajes. Durante su estadía en destino, Priceless.com ofrece a los viajeros acceso a experiencias únicas, beneficios y ofertas como Mastercard Travel Rewards. Y, para los viajeros de pequeñas empresas, Mastercard Easy Savings ofrece descuentos y poder de compra en proveedores de servicios de negocios digitales, restaurantes de alta cocina y tiendas y hoteles internacionales.

Mastercard también está comprometida con ayudar al sector turístico global a recuperar y dar la bienvenida a los viajeros a través de una serie de servicios, desde análisis de mercado y datos frecuentes que explican las nuevas tendencias hasta soluciones de marketing y estrategias de engagement que impulsen la lealtad a la marca y potencian las reservaciones.

Puede consultar el informe completo Travel 2022: Trends and Transitions aquí . Encuentre otros informes del Mastercard Economics aquí.

Aviso

Esta presentación y su contenido están concebidos únicamente como una investigación con fines informativos y no como consejos de inversión o recomendaciones para cualquier acción o inversión en concreto, y no deben ser tenidos en cuenta, ni todos ni en parte, como el fundamento de decisiones o propósitos de inversión. Esta presentación y su contenido no tienen garantía de precisión y se proporcionan “tal cual” a los usuarios autorizados, que revisan y utilizan esta información bajo su propia responsabilidad. Esta presentación y su contenido, incluidas las previsiones económicas estimadas, las simulaciones o los escenarios del Mastercard Economics Institute, no reflejan en modo alguno las expectativas de rendimiento operativo o financiero de Mastercard (ni el real).

Acerca de Mastercard Economics Institute

Mastercard Economics Institute se lanzó en 2020 para analizar las tendencias macroeconómicas a través de la lente del consumidor. Un equipo de economistas, analistas y científicos de datos se basa en los conocimientos de Mastercard, incluido Mastercard SpendingPulse™, y en datos de terceros para ofrecer informes periódicos sobre cuestiones económicas a clientes clave, socios y responsables políticos.

Acerca de Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard es una empresa de tecnología en la industria global de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos.

www.mastercard.com