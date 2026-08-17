En una de las paredes de las oficinas de Novogar cuelgan 15 cuadros. Cada uno representa una comunidad residencial desarrollada por la empresa a lo largo de su historia. Mauricio Tristán, director general de la compañía, los observa con orgullo mientras repasa una década de trabajo en el mercado inmobiliario costarricense.

Los 15 cuadros que cuentan la historia de Novogar

Luego dirige la mirada hacia los espacios vacíos que todavía quedan en esa misma pared.

“Aquí hay 15, pero esta pared tiene mucho campo todavía”, comenta mientras recuerda el camino recorrido por la desarrolladora.

Mauricio Tristán, director general de Novogar, junto a la pared que reúne los 15 proyectos desarrollados por la empresa durante su trayectoria.

La frase resume la visión de una empresa que comenzó en 2016 con un proyecto de 122 viviendas en San Pablo de Heredia y que hoy se posiciona como la desarrolladora que más hogares nuevos vendió en la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) durante el 2025, según el estudio Market Share elaborado por la firma independiente Gutiérrez & Gallardo.

“Más que un reconocimiento, es una prueba de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos por buen camino”, afirmó Tristán.

Durante el 2025, Novogar comercializó 487 viviendas y alcanzó una participación del 18,1% en el mercado de casas. Sin embargo, la historia de la empresa no se explica únicamente por los resultados de un año. En una década ha entregado diez proyectos residenciales, mantiene cinco más en distintas etapas de desarrollo y construcción, y ha contribuido a que más de 1.800 familias encuentren un hogar. Actualmente, otras 1.150 viviendas se encuentran en proceso de desarrollo.

¿Cómo llegaron a este punto?

La historia de Novogar no comenzó por casualidad. Cuando la empresa dio sus primeros pasos, identificó una necesidad que tenía pocas respuestas en el mercado: familias que buscaban adquirir una vivienda cercana a los $120.000, pero que no querían vivir en una torre de apartamentos. Sabían que podían ofrecer casas con jardín y cochera, sin renunciar a una ubicación estratégica que mantuviera cerca los servicios que las familias necesitan en su día a día.

Los proyectos de Novogar buscan ofrecer vivienda en ubicaciones estratégicas, cercanas a los principales servicios y centros de trabajo.

El proyecto resultó exitoso y marcó el inicio de una fórmula que Novogar sigue replicando en distintas locaciones de San José y Heredia, principalmente.

“Utilizamos un sistema constructivo que es con formaleta monolítica, la casa es 100% colada, es bien interesante, somos mucho más eficientes en costo, entonces nos permite llegar a precios mucho más accesibles”, agregó Mauricio Tristán.

El crecimiento de Novogar ha sido posible gracias al trabajo conjunto de colaboradores, contratistas y aliados estratégicos.

Construyendo confianza

Sin embargo, para Novogar, construir es más que colar concreto. La relación con la empresa se basa en la confianza y sus colaboradores tienen claro que no se trata de vender, sino de abrir las puertas a las familias a una nueva comunidad.

La compañía se encarga de hacer promesas y, más importante aún, de cumplirlas. Esa es su carta de presentación ante la clientela, al punto de que muchas veces quien atendió por primera vez a un potencial comprador lo acompaña durante todo el proceso, le ayuda con los trámites y finalmente le entrega las llaves de su nuevo hogar.

“Es un ciclo muy bonito porque es ver realmente a las familias llegando a un lugar en donde están cumpliendo su sueño. Es un privilegio poder estar en este negocio de materializar sueños”, apuntó.

Novogar cuenta con más de 120 colaboradores directos

La empresa cuenta con más de 120 colaboradores directos y genera alrededor de 1.250 empleos indirectos a través de proveedores, contratistas y aliados estratégicos. Este encadenamiento ha permitido que Novogar siga cumpliendo sus promesas y que todavía tenga muchas más por cumplir.

Los proyectos condominales que están en desarrollo siguen siendo uno de los principales focos de Novogar, que avanza de la mano con sus clientes. Por eso, cuando Mauricio Tristán pone su mirada en los 15 cuadros que cuelgan en la pared camino a su despacho, no se queda únicamente con lo que ya han hecho. También observa el espacio vacío como una representación de las oportunidades que están por venir.

Más de 1.800 familias viven actualmente en proyectos desarrollados por Novogar.

“Somos una organización sólida respaldada por un mercado con un alto potencial de crecimiento. Gracias a la confianza de nuestros aliados estratégicos, colaboradores y comunidad, hemos logrado consolidar nuestra presencia para conectar de manera directa e idónea con nuestros clientes finales”, finalizó Tristán.

Actualmente, Novogar desarrolla los proyectos Uniko San Francisco, Árbora San Francisco, Eco Moravia, Bio San Pablo y Esencia Desamparados. Sin embargo, la empresa ya trabaja pensando en los desarrollos que vendrán después para seguir atendiendo la creciente demanda de vivienda en el país.