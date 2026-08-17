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Los 15 cuadros que cuentan la historia de Novogar

Novogar comenzó operaciones en 2016 con un proyecto en San Pablo de Heredia. Una década después, más de 1.800 familias viven en sus comunidades residenciales, mantiene cinco condominios en distintas etapas de construcción y lidera las ventas de vivienda nueva en la GAMA.

Por Alejandro Monge

Presentado por: NOVOGAR








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.