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Comunidad y proceso: las claves del centro educativo turrialbeño que llegó al top diez mundial y se consolidó en los rankings nacionales

La Escuela y Colegio Científico Interamericano IHS CATIE —que alcanzó un puesto en el podio de los World’s Best School Prizes 2025— también figura entre los centros educativos con mejores promedios de admisión a la UCR, UNA y TEC

Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Escuela y el Colegio Científico Interamericano IHS CATIE — Esteban Camacho, director general de la Escuela y Colegio Científico Interamericano IHS CATIE, asegura que una de las cosas que más le gusta de los rankings de centros educativos con mejores resultados académicos, es “cuando en ellos se incorporan instituciones de zonas periféricas y rurales”:








Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.