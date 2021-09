Descontento social en El Salvador por la deriva autoritaria de Nayib Bukele

Si preferís recibir este blog en tu correo electrónico, registrate al boletín Vistazo al Mundo desde este enlace .

El idilio de los salvadoreños con el presidente Nayib Bukele empieza a resquebrajarse. El Salvador vivió una inusual jornada el miércoles 15 de setiembre , en la celebración del bicentenario de su independencia, cuando miles de ciudadanos tomaron las calles de la capital para protestar contra la gestión del mandatario milenial. Se trata hasta el momento del mayor revés del gobernador desde su llegada al poder en el 2019.

Los manifestantes se movilizaron en rechazo a las decisiones tomadas por Bukele en poco más de dos años como el control del Poder Judicial, la imposición del bitcóin y la deriva autoritaria .

La masiva protesta reunió entre 10.000 y 15.000 personas. Aunque según las encuestas, el presidente goza de la popularidad más alta de América Latina al superar el 80% de aprobación.

El diario El Faro reseñó que la movilización también ha sido una de las más diversas de los últimos tiempos, ya que aglutinó a familias, jueces, feministas, grupos indígenas, medioambientalistas, población LGBTIQ, estudiantes, médicos, ciudadanos organizados de manera independiente y algunos líderes de la oposición política, entre otros.

Además, el periódico digital reportó que a lo largo de la manifestación, la presencia policial fue escasa.

El presidente Nayib Bukele pronunció un discurso en la celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica, en la Casa Presidencial, San Salvador, el 15 de setiembre. Junto a él estaba su esposa Gabriela Rodríguez. (-/AFP)

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!” y “sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos”, eran los mensajes de algunas de las pancartas portadas por los manifestantes.

Durante la jornada fue incendiado en el Centro Histórico una caseta que resguardaba un cajero automático que servía para operar con la billetera electrónica Chivo, lanzada por el Ejecutivo la semana pasada , para operar con bitcoines.

“Un símbolo del bukelismo que quedaba consumido por las llamas”, reseñó el diario El País América.

Una manifestante destroza un cajero automático de bitcoin de Chivo Wallet durante una protesta contra la gestión del presidente Nayib Bukele, el 15 de setiembre. (MARVIN RECINOS/AFP)

En la noche del miércoles, Bukele respondió en cadena nacional con un duro ataque contra quienes marcharon y culpó a la comunidad internacional de financiar la multitudinaria protesta .

El presidente hizo los reclamos frente a jefes de delegaciones diplomáticas presentes en la Casa Presidencial.

“Antes de iniciar con el discurso, quiero referirme a los sucesos de hoy en la mañana, donde un grupo de personas salió a las calles para supuestamente luchar por la libertad”, dijo.

“Lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, digo algunos porque no son todos, lo triste es que están financiando a una oposición perversa”, declaró ante los embajadores.

Bukele ha sido criticado por la comunidad internacional luego de que, en mayo, el Parlamento, de línea oficialista, destituyera y reemplazara a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General.

Bukele Un grafiti durante la protesta contra Nayib Bukele, en San Salvador, El Salvador, el 15 de setiembre. (Jacobo García)

Ante los acelerados cambios en el país centroamericano, José Manuel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, comparó a Bukele con el presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

“Bukele desmantela las instituciones democráticas como Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante”, afirmó Vivanco.

Otras informaciones relevantes de la semana

⇒ Francia retira a sus embajadores de EE. UU. y Australia en respuesta a acuerdo sobre submarinos

Francia llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia por la “excepcional gravedad” del acuerdo entre Washington, Londres y Canberra que llevó a la cancelación por Australia de un gran contrato de compra de armas francesas.

⇒ EE. UU. aumentará vuelos de deportación para expulsar a miles de haitianos varados en Texas

Estados Unidos aumentará el número y la capacidad de los “vuelos de deportación” para los 10.000 inmigrantes que se encuentran varados en la fronteriza ciudad texana de Del Rio, informó el Departamento de Seguridad Interior.

Un grupo de migrantes haitianos cruza el Río Bravo para obtener alimentos y suministros cerca del puerto de entrada Del Río-Acuña en Ciudad Acuña, estado de Coahuila, México, el 18 de setiembre. (PAUL RATJE/AFP)

⇒ Diario ‘La Prensa’ de Nicaragua reduce personal tras congelación de sus cuentas

El diario La Prensa, crítico al gobierno de Daniel Ortega, anunció que redujo su personal debido a que sus cuentas bancarias fueron congeladas tras el allanamiento a sus instalaciones y la detención de su gerente general, en medio de la represión contra opositores en Nicaragua.

