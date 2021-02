De forma concreta, la norma establece que, si en seis años las sociedades no distribuyen dividendos o excedentes o se produzca una reducción de estas utilidades no distribuidas, que no se deban a distribución de dividendos o a una capitalización, los montos no distribuidos se considerarán gravados, es decir, deberíamos aplicar la tarifa del 15%, a pesar de no haber distribuido utilidades.