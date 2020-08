Sobre este particular es de vital importancia tomar en consideración que no todo exportador es elegible para formar parte del registro, pues ha de cumplirse como exportador, una de dos condiciones: a) Que el contribuyente del IVA exporte al menos al menos un 75% de sus operaciones, o b) No alcanzando este porcentaje del 75% de las operaciones, puede ingresar también el contribuyente que cuente con crédito fiscal en tres periodos consecutivos consecuencia de la adquisición de bienes y servicios gravados para sus operaciones con imposibilidad de aplicar dichos saldos en sus declaraciones mensuales del IVA.