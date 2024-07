Jornada de apreciación de palomas de San José... y al anochecer, piano y amigos

Tras presentarles este blog la semana pasada, con un recorrido empapado por café y bocas, recibí muchos comentarios sobre todo lo que cabe contar de San José. Esta capital tiene mala fama casi siempre, pero claro que hay más de una joya escondida y múltiples tesoros a vista de todo el mundo. San José de día y noche es un esfuerzo por reciprocar ese cariño que nos da la ciudad.

Toda relación afectiva es complicada; hay espacio para el conflicto también. No hay que romantizar a San José para poder disfrutarla de día y de noche. Solo hay que tenerle paciencia. En fin, que esta semana me detuve a pensar en palomas y en música. Uno puede soñar con que algún día la Orquesta Sinfónica Nacional dedique un concierto a composiciones sobre aves...

Disfrute la jornada de apreciación de palomas

De niño, me asustaba cuando me ponían maíz en las manos para atraer a las palomas de la Plaza de la Cultura. No era culpa de ellas, sino mía: uno nunca sabe con cuántos prejuicios carga hasta que los confronta. Puede ser que tuviera razón, pues las palomas de San José han causado polémica por su afectación a los edificios, su reproducción masiva y sus posibles afectaciones a la salud... Pero, ¿usted ha visto una paloma a los ojos? ¿Ha apreciado las tonalidades de sus plumas?

No estamos solos. En las profundidades de los Museos del Banco Central surgió un Club de Apreciación de Palomas y este sábado 13 de julio celebrarán su 1.ª Jornada de Apreciación de Palomas. Sí, el club existe: es una cuenta de Instagram donde se comparten múltiples y plumíferas fotos. No solo eso: está esperando sus aportes.

Las palomas de San José son controversiales: se han propuesto planes para su esterilización, pero no fructificaron hasta ahora. Cortesía del Club de Apreciación de Palomas.

“La fascinación surgió porque como trabajamos en el tercer nivel bajo tierra, casi no recibimos luz durante el día, así que empezamos a salir a la Plaza de la Cultura a recibir sol, y nos hacía mucha gracia las palomas”, cuenta Julián Torres, quien labora en los museos. Conforma el club junto con sus colegas Tatiana Vargas, Fabiola Palacios y Camila Chinchilla (quien administra la página), así como otros “palomeros” que se han sumado a su peculiar interés.

Si usted cruza la Plaza de la Cultura en un día cualquiera, no le sorprenderán los remolinos de aves que revolotean entre los edificios, del techo del Teatro Nacional a los altos del Gran Hotel Costa Rica. Entre esas palomas vive Fresa, que los miembros del club conocieron a inicios de año. Llegó malherida, no podía volar. Ya recuperada, sigue visitando con frecuencia.

“El club empezó como una forma de socializar todas esas formas de apreciar las palomas y que la gente nos pudiera compartir las palomas que tuvieran cerca de sus parques o casas y en otros países”, explica Torres, quien es fotógrafo. La jornada nació por Sergio Rojas Chaves y Carlos Fernández, cogestores del proyecto Reunión; ellos los conectaron con el espacio de arte contemporáneo Cero Uno, ubicado en esa dirección, a pocas cuadras de la central pajarera.

Así será la Jornada de Apreciación de Palomas. A las 10 a. m., saliendo del espacio de arte Cero Uno (calle 0, avenida 1), el grupo saldrá a buscarlas. Lleve bloqueador, binoculares, agua y lo que quiera: puede tomar fotos, escribir poemas, pintar un cuadrito... De regreso en Cero Uno, se recopilarán estos registros y conversarán sobre esta experiencia. El acceso al evento será gratuito.

La Plaza de la Cultura es el lugar de avistamiento de palomas más popular en San José. Cortesía de Club de Apreciación de Palomas.

¿Qué pensarán las palomas al vernos? Me lo he preguntado, sentado en las maceteras a los lados de la plaza, esperando a alguien. ¿Sueñan las palomas con puñitos de maíz? Qué sé yo. “Me gustaría pensar que se da el cariño de ambos lados, la posibilidad de convivir de una manera más cariñosa”, dice Torres. “Me hace pensar muchísimo en temas como abandono, olvido, que pasa mucho en la historia de las palomas que conocemos ahora, que fueron domesticadas por el humano y posteriormente abandonadas...”.

Este evento se organiza con apoyo de Reunión, un proyecto continuo de activaciones en distintos espacios. “Nos gustaría es funcionar como tejedores de vínculos entre espacios o entre actores y espacios. Nos interesa conectar, volver a abonar el terreno. Hubo un momento prepandemia en que se sentía que las cosas estaban creciendo. Ahora estamos de nuevo en el ciclo de abono y siembra.

Lea más sobre el Club y participe en la 1.ª Jornada de Apreciación de Palomas albergada por Cero Uno y coorganizada por Reunión. Luego les contaré más de las actividades de Cero Uno, uno de los pocos espacios independientes de arte contemporáneo que quedan en la capital.

Mundoloco: música, stand-up, comida y más en San Pedro

Ya había advertido que las fronteras de este blog son difusas: le llamamos San José a este conglomerado curioso de calles, bares, sodas y demás que llamamos “la capital”. San Pedro, nuestro vecino más estrecho, no se molestará, aunque también es de carácter fuerte.

En fin, que una noche pasé por Mundoloco a recordar qué se sentía cuando había muchos más sitios como este, donde uno se acerca “a ver quién toca”. Eso es vital para una ciudad, contar con bares, clubes y escenarios donde su escena local florezca. Desgranar las causas de la desaparición de muchos de estos locales, acentuada en la pospandemia, pero por ahora...

LEA MÁS: ¿Tiene futuro San José? La cultura tiene una respuesta

Quiero volver allí, a Mundoloco, y este viernes 12 de julio tengo excusa. El músico Édgar Brenes Soto presenta la que dice que es la producción “más personal” de su vida; cómo no, con amigos músicos en el escenario: Fabrizio Walker, Sharon Abarca, Rodrigo Lagunas, Isabel Guzmán-Payés, Miguel Solari, Jose María Piedra Carvajal, Felipe Fernández y María Fernanda Cruz Jiménez.

Se trata del álbum Pianoratura II: Bálsamo y aquí puede ver la información para asistir. No creo que Édgar sepa que su primera “pianoratura” me ha acompañado cuando camino a la casa, cuando la fiebre de pitar se apodera de todos los choferes en el centro. Curioso contraste ese de ir caminando entre el barullo con música tan delicada, una brisa al piano.

Algo que me gusta de Mundoloco es que tras tantos años de tesonera apuesta por lo local, han construido un hogar para músicos, comediantes, teatreros, de todo. Se agradece cada resquicio para el arte en vivo en esta capital que antes lo gozaba tanto. Hay que prestarle atención a su agenda.

Un lugar idóneo para sentarse a esperar que pase la presa para ir a tomar el bus. Foto: del autor.

Qué hacer en San José esta semana

En San José de día y de noche recomendamos eventos, sitios, curiosidades y personajes de San José. Esta semana, empiezo con tres recomendaciones de qué hacer del 12 al 18 de julio del 2024.

Crepúsculos Dorados. Bailes de salón (10 y 24 de julio en Hatillo, 17 y 31 en San Francisco de Dos Ríos): Miércoles por la tarde, apenas pasada la lluvia, con ganas de bailar... ya puede marcarlo en su calendario. El programa de baile para mayores de 50 años Crepúsculos Dorados le ofrece cuatro fechas en los miércoles de julio: dos en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Hatillo y dos en la Biblioteca Rafael Ángel Arias de San Francisco de Dos Ríos. ¡Todos a pista!

Danza contemporánea en el Teatro de la Danza (toda la semana): Si lo suyo es más bien apreciar la danza, pues el Teatro de la Danza (en el Centro Nacional de Cultura, antigua Fanal) le ofrece un nutrido menú esta semana, con diferentes tendencias, agrupaciones... Vea la agenda.

Feria de arte y diseño en papel en Satisfactory (12-14 de julio): La microferia Papel (y todo lo que él aguante), en barrio Escalante, reúne a creadores que trabajan con el papel como soporte, ideal para buscar regalos originales. Además, hay música, charlas sobre coleccionar arte, collage, dibujo... Aquí puede ver la información.

Próximamente en San José de día y de noche: una caminata natural en el centro, una experiencia mística entre copitas de vino y detalles imperdibles de una iglesia centenaria. Cuénteme de sus eventos y espacios en la capital. ¡Nos vemos en Chepe!