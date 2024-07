Aun bajo la lluvia, San José tiene su encanto

Escribir sobre San José es dedicar el primer párrafo a defenderlo y el último a pedir perdón. Desde hace tiempo he querido lanzar este blog: San José de día y de noche, dedicado a celebrar lo atractivo de la capital de Costa Rica, esta ciudad modesta y húmeda, azarosa y, a la vez, tan pequeña que parece que no sorprende. Pero soy josefino, pese a todo, y aquí estamos: San José me gusta y este espacio será para contarle lo que hay por hacer, comer, beber, ver, escuchar, bailar... y todo lo demás.

Para empezar, debo confesar que las fronteras importan poco. Sabrán los caminantes que de un lado de la calle está en Montes de Oca y del otro en San José, y que a veces no se sabe. Así que aquí están bienvenidos algunos vecinos de la capital definida estrictamente, porque serían estaciones del tren cuando aquel exista (no lo vieron, pero lo escribí cruzando los dedos).

Klika: café de especialidad, terraza para conversar

Hablando de eso, escribí esto en un refugio, corriendo de la lluvia usual de tempranito en la tarde. Ya uno sabe y aun así, “se la juega”, calculando que los nubarrones están muy lejos. “Siempre llueve en San José”, reza un bello diseño de Holalola. Así que terminé en Klika, un café con una terracita que se asoma sobre avenida 8, en Los Yoses. Al frente, las florecillas rosadas distraen del gris empapado del cielo; adentro, el aroma a café roba la atención a las tenis accidentadas en un charco a dos cuadras.

Klika, un café de especialidad en Los Yoses con mobiliario, personal y ambientación muy alegres. Foto: del autor.

Me gusta Klika porque es bueno, naturalmente, y por sus precios amables; también porque está en ese punto medio idóneo para sentarse a trabajar tranquilo, lejos del barullo del bulevar, pero claramente en plena ciudad. A veces solo se escucha la música, ojalá de algún vinilo (espío las portadas de Pretenders II, de The Pretenders y Cosmic Thing, de The B-52′s). Abierto desde hace año y medio, Klika es idóneo para el teletrabajo, por cierto, aunque el cruffin de Nutella con helado reclamaba una pausa. Que nadie se dé cuenta.

A lo que vinimos: sí, el café está muy bien. He probado el cold brew (reactivó y refrescó todo) y un espresso balanceado, delicado, como un soplo. El menú es concentrado, como debe ser; los “derretidos” de tres quesos y de jamón y queso son deliciosos, en las porciones adecuadas para un almuerzo ligerito o para un antojo de media tarde. Para la próxima dejo los bagels. Ya les contaré.

Aquí pueden leer todo sobre Klika.

Klika vende café de especialidad para llevar y para probar en el local. Foto: klikacoffee.com

Gato Félix: birra y boca, buena música y mejor ubicación

Sabemos que La California no es para todo el mundo. Con suerte el nuevo gobierno municipal sea decisivo: esta zona debe asumirse como lo que es, con las consecuentes adaptaciones del mobiliario urbano, de seguridad, todo lo demás. Ahora bien, sí, es posible encontrar locales con calidad y buen servicio en La Cali, no solo caos y olor a vapeador.

Uno de ellos es Gato Félix, ubicado frente a la Estación al Atlántico. También llegué allí en una noche lluviosa y, ahora que volvieron estas noches, me parece un destino natural para tomarse algo mientras pasa la hora pico. Primer gancho: birra con boca. ¿Qué más decir? Ya eso casi no existe, mucho menos en un bar joven. Pero aquí estamos: cerveza con boquita de garbanzos, frijoles verdes, cubaces, lentajes, pozol... El problema es que son ricas, cálidas y con ese leve aire hogareño de las cantinas, así que uno ya piensa en la segunda.

Esperando a que deje de llover desde la barra exterior del Gato Félix. Foto: del autor.

Segundo gancho del Gato Félix: la música. En días casuales, la selección musical es variable, casi siempre buena, y casi todas las semanas celebran eventos, con bandas, con DJ, vinilos, muchas opciones. Si uno le huye al ruido, pues sí resulta un lugar pequeño; pero si disfruta la música y sentarse en la barra exterior a ver carros y gente pasar, es perfecto. El gin tonic se va quedando corto y la noche se alarga. Avanza la noche y aumentan los grupos de fiesteros... aunque no deje de llover.

Qué hacer en San José esta semana

En San José de día y de noche recomendaré eventos, sitios, curiosidades y personajes de San José. Esta semana, empiezo con tres recomendaciones de qué hacer del 5 de julio al 11 de julio del 2024.

Festival de Cine Europeo en el Cine Magaly (hasta el 14 de julio): Una selección de películas europeas destacadas del año pasado y del 2024 en el Cine Magaly, con funciones acompañadas de foros y géneros para escoger. En particular, recomiendo Afire, de Christian Petzold, y Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos (con Emma Stone al frente por tercera vez), dos directores del momento, pero no hay amplia oferta, como Four Daughters (nominada al Óscar a mejor documental) y algunas comedias muy vivaces.

Burbujas. Refugios efímeros en el MADC (abre 11 de julio): Jorge Sazalar Arroyo inaugura este proyecto en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en el Centro Nacional de Cultura (antigua Fanal). Abre el 11 de julio y es gratis. Puedo decir que lo que haga Salazar siempre será divertido: no olvida que el arte y el diseño también son para jugar.

Art City Tour: Vacaciones en Chepe (11 de julio): Mucho de lo que disfrutamos en San José lo hemos conocido por el Art City Tour, que cumple 15 años. Es un proyecto digno de admiración que nos ofrece apertura nocturna de los museos y espacios culturales, con actividades especiales y un ambiente general de alegría por estar aquí y ahora en la ciudad. Ya ven que somos muchos los que amamos la capital. Vea cómo participar en el sitio de Art City Tour.

Próximamente en San José de día y de noche: recomendaciones de rincones para leer, el mejor martini de la capital y un espacio de arte que vibra en pleno centro. ¡Nos vemos en Chepe!