La educación puede ayudar, pero no cualquier tipo de educación sino específicamente: 1) pensamiento crítico, y 2) alfabetización mediática. Aún así, no se puede perder de vista el hecho de que el asunto fondo no es de educación sino de disciplina o ética personal: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a no buscar o a rechazar los hechos y la evidencia solo porque no coinciden con nuestras ideas personales?