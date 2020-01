En un segmento de la prensa aún parece existir la noción originada en la era colonial de que a las iglesias no se les cuestiona. Esto explica por qué existen tantas “noticias” que consisten en copiar un comunicado de prensa de una iglesia o partido religioso, no incluyen la versión de otras fuentes con posiciones críticas, y otras prácticas no deseables en el periodismo.