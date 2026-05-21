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Servidumbres de paso: ‘La Nación’ y un abogado especialista responden 10 preguntas de lectores sobre el tema

Andrés Herrera Jaramillo, abogado especialista en derecho inmobiliario de la firma Tactic Legal, responde a 10 preguntas recopiladas por ‘La Nación’ sobre servidumbres de paso

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Por Arianna Villalobos Solís
Imagen con fines ilustrativos generada con IA que muestra una servidumbre de paso entre dos propiedades
El Código Civil de Costa Rica define quién paga el mantenimiento, las medidas permitidas y el uso de portones o cámaras en las servidumbres de paso. (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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