Por tanto

Servidumbres de paso en Costa Rica: vea cuándo aplican y en qué casos se debe pagar una indemnización

Andrés Herrera Jaramillo, abogado especialista en derecho inmobiliario de la firma Tactic Legal, explica en qué consisten las servidumbres de paso en Costa Rica, cuándo aplican y en qué casos ameritan una indemnización

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, generada con IA, se ve un camino en medio de dos terrenos que dice servidumbre de paso
Una servidumbre de paso es un derecho para que una finca pueda atravesar el terreno de otra y así entrar o salir, normalmente hacia una calle o camino público. El dueño del terreno “sirviente” sigue siendo propietario, pero su finca queda limitada porque debe permitir ese paso a favor de la finca “dominante”. El abogado Andrés Herrera Jaramillo explica la tutela legal de estas figuras en Costa Rica. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Por TantoServidumbreServidumbre de pasoIndemnización
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.