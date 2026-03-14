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¿Recibe acciones restringidas de su empresa como incentivo laboral? Así puede reclamarlas en Costa Rica

La abogada Sylvia Clark Escalante explica si las Unidades de Acciones Restringidas (RSU) se pagan en la liquidación, en qué se diferencian de las acciones ordinarias y cuándo pueden reclamarse en Costa Rica

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, una computadora con stocks
La abogada Sylvia Clark Escalante explica si las Unidades de Acciones Restringidas (RSU) se pagan en la liquidación, en qué se diferencian de las acciones ordinarias y cuándo pueden reclamarse en Costa Rica. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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