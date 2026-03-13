Economía

Tras ser despedido, exgerente reclamó $316.000 en acciones que le habían ofrecido como incentivo laboral; así se pronunció la Sala Segunda

La Sala Segunda analizó el reclamo de un exgerente que exigía $316.531 por acciones que no fueron incluidas en su liquidación laboral tras ser despedido. Un elemento resultó determinante en el caso

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, papeles de liquidación y una computadora con una acción bursátil
La Sala Segunda rechazó el reclamo de un exgerente que exigía $316.531 por acciones que pretendía incluir en su liquidación tras ser despedido. Un elemento clave resultó determinante en el caso. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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