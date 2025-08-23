Por tanto

¿Qué pasa si un comercio le cobra un precio distinto al que exhibe la góndola? ¿Le ha pasado? Esto dice la ley en Costa Rica

El abogado Juan Ignacio Guzmán, profesor de Derecho Comercial en la UCR, detalló a ‘La Nación’ los derechos de los consumidores frente a discrepancias en precios o en la información publicitaria

Por Arianna Villalobos Solís

Usted recorre los pasillos del supermercado, encuentra un producto en descuento y lo coloca en el carrito. Sin embargo, al llegar a la caja, el monto que le cobran no coincide con el que aparecía en la etiqueta. Surge entonces la pregunta: ¿debe aceptar el precio que impone el comercio o reclamar el que observó en góndola?








