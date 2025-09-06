Por tanto

Hombre logra divorciarse en máximo tribunal por celos excesivos y gritos en público de su exesposa

Un proceso de divorcio por sevicia tardó seis años en tribunales; la presentación de testigos fue fundamental

Por Arianna Villalobos Solís

Un hombre requirió un proceso judicial de seis años, que llegó hasta la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, para lograr divorciarse de su exesposa por sevicia, al comprobar que ella ejercía celos excesivos y lo confrontaba con gritos tanto en su trabajo como en privado.








