Por tanto

Hombre cercó y cultivó un terreno frente a la playa por más de 20 años, pero la Corte le rechazó el derecho de propiedad por este motivo

Tras más de 20 años de ocupar un terreno que consideraba parte de su finca, un hombre buscó que se reconocieran sus derechos sobre el inmueble, pero la naturaleza del terreno se convirtió en su principal obstáculo

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen, generada con IA, se observa una playa y un terreno cercado a la par
Un hombre ocupó por más de 20 años un terreno junto a la playa en Puntarenas, pero la Sala Primera rechazó su intento de adquirirlo mediante usucapión por la naturaleza del inmueble. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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