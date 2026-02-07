Por tanto

Condenan al Estado y a una municipalidad a pagar ¢100 millones por contaminación en finca

La disputa que dio origen a la condena se produjo cuando la sociedad propietaria de una finca denunció la contaminación causada por el vertido de aguas negras de una urbanización en su terreno

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen -generada por IA- un terreno con un vertedero de aguas negras y una urbanización de fondo
La disputa que dio origen a la condena se produjo cuando la sociedad propietaria de una finca denunció la contaminación causada por el vertido de aguas negras de una urbanización en su terreno. (Imagen ilustrativa generada con IA)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

