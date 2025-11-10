Por tanto

¿Deben los particulares pagar cuando dañan un bien público? Vea en cuáles casos aplica y qué dice la ley

Erick Solano Coto, abogado especialista en Derecho Administrativo, detalló a ‘La Nación’ cuál es el régimen de responsabilidad que aplica a los particulares cuando dañan un bien público, en qué casos quedan exonerados y qué establece la legislación vigente

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un camión que colisionó contra un poste.
Erick Solano Coto, abogado especialista en Derecho Administrativo, explica cuál es el régimen de responsabilidad que aplica a particulares cuando dañan un bien público, en qué casos quedan exonerados y qué establece la legislación vigente. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Por TantoDañosBienes públicos
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.