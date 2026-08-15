Por tanto

Compró una casa frente al mar: ¿qué pasa si después descubre que no podía ser suya?

La abogada Mercedes Sancho Rubí, socia de Quatro Legal, explica las limitaciones de los inmuebles en zona marítimo terrestre y las implicaciones de comprarlos sin conocer esa condición

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen una casa de playa
Comprar una propiedad en zona marítimo terrestre tiene implicaciones legales. Conozca qué ocurre si descubre después que el inmueble no podía venderse. (Imagen ilustrativa generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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