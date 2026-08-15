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¿Cómo se traspasa una concesión de zona marítimo terrestre y qué pasa cuando expira el plazo?

La abogada Mercedes Sancho Rubí, socia de Quatro Legal, explica los alcances de las concesiones en la zona marítimo terrestre.

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Por Arianna Villalobos Solís
imagen generada con ia de una playa y un letrero que dice "concesiones"
¿Qué se puede hacer con una concesión en la zona marítimo terrestre? Conozca sus plazos, restricciones, costos y cómo se puede traspasar. (Imagen con fines ilustrativos generada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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