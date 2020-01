Casi siempre estás en el modo de lucha o huida, y has llegado al punto de sentirte cómodo con este estado, porque te empuja a moverte rápidamente y hacer muchas cosas. Es más, el ambiente en el que estás inmerso con frecuencia te hace creer que si no estás haciendo muchas cosas, no eres productivo. Sin embargo, no es el estado ideal. La reducción del estrés tiene implicaciones favorables en tu liderazgo. Ya que a medida que reduzcas los niveles de cortisol, aumentas tu capacidad de liderazgo.