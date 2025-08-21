Blogs

Hernán Medford suma sorpresas en su alineación para la Copa Centroamericana

El técnico Hernán Medford realizó una serie de variantes en su once estelar, para enfrentar al Sporting San Miguelito

Por Juan Diego Villarreal
Yurguin Román Alfaro Herediano Torneo Clausura 2025 4 de febrero del 2025 Cortesía Club Sport Herediano
Yurguin Román volverá a la alineación estelar del Herediano, en la Copa Centroamericana. Cortesía: Herediano (La Nación/Cortesía Club Sport Herediano)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

