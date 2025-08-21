Hernán Medford suma sorpresas en su alineación para la Copa Centroamericana

Yurguin Román volverá a la alineación estelar del Herediano, en la Copa Centroamericana. Cortesía: Herediano

El entrenador Hernán Medford dio a conocer la alineación del Herediano, para su juego de este jueves 21 de agosto por la Copa Centroamericana, frente al Sporting San Miguelito de Panamá a partir de las 6:06 p. m.

Hernán, en su once estelar, incluyó al goleador Marcel Hernández, quien de última hora pudo viajar a Panamá, tras cumplir con los trámites migratorios.

Medford no dudó en alinear a Marcel, quien suma dos goles y dos asistencias tras sus partidos ante el Real España (4-2) y el Diriangén de Nicaragua.

Además, el estratega rojiamarillo incluyó a Yurguin Román, quien se perdió el cierre del Torneo Clausura 2025 por una lesión y apenas jugará su primer partido como estelar en el Torneo Apertura 2025.

Román jugaría en la zaga central acompañando al hondureño Getsel Montes, ante las bajas de Sergio Rodríguez, quien está ausente por la muerte de su madre, mientras que por lesión no viajaron Keyner Brown, Juan Luis Pérez y Fernán Faerron.

Mientras tanto, en le medio campo José Rodríguez Chiroldes jugará por Aarón Murillo, mientras Emerson Bravo tomará el jugar de Joshua Navarro.

El Team Saldrá frente al Sporting San Miguelito con: Anthony Walker, Wálter Cortés, Getsel Montes, Yurguin Román, Haxzel Quirós, José Rodríguez Chiroldes, Allan Cruz, Elías Aguilar, Emerson Bravo, Jurguens Montenegro y Marcel Hernández.