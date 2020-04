​Hace unos días pregunté a mis contactos en Facebook que por qué corrían. Dos días después me escribió Leonardo (Leo para los amigos). Lo conocí hace unos 10 años, creo, en una fiesta con amigos. Me advirtieron que él no era como cualquiera. En ese entonces yo no corría, así que este no fue el tema de conversación cuando Leo llegó con Jenny, su esposa, a la reunión. Ambos científicos e investigadores me parecieron encantadores y tenían muchas historias interesantes, pero correr jamás, nunca hablamos de eso. Por que en ese entonces, yo no corría y me ahogaba subiendo una loma de 50 m. Esto es lo que Leo escribió: