Cada ciertos kilómetros, nos detenemos para esperar a los rezagados. Uno de los chicos de asfalto me pregunta que por qué parábamos tanto, me habla de su pace y de sus marcas en 10 km. Le recomiendo que lo olvide, que esto era algo totalmente diferente. “Sería mejor que apague su reloj y no se preocupe; acá 1 km le puede tomar 20 minutos o más”, agrego. Me lanza una mirada incrédula, y le doy un confite de guayaba. Al rato, ya no lo veo más. Me cuentan que se devolvió. Hay que ser algo loco para correr donde estábamos, y les aseguro que ese muchacho no tenía ni un pelo de loco.