El confinamiento debido a la pandemia del covid-19, puso en pausa mis entrenamientos con pesas. Entrenar en casa no es igual; no tengo el equipo; sin embargo, me las he ido apañando con una liga, una galonera de suavizante de ropa, unas pesitas para tobillos que me regalaron, una mesa, un paño en el marco de la puerta (digamos que imaginación no me falta) y hasta descargué una aplicación para hacer yoga. Además, me he mantenido corriendo siempre sola en rutas más cercanas para evitar cualquier emergencia.